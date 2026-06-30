Por qué Europa debate retirar su oro de la Reserva Federal de Estados Unidos: “Parece arriesgado guardar tanto oro”

A 25 metros bajo tierra, en Liberty Street, Nueva York, la Reserva Federal custodia en el sótano de su sede más de medio millón de lingotes de oro pertenecientes a bancos centrales, gobiernos e instituciones internacionales.

La cámara acorazada está protegida por un cilindro de acero de 90 toneladas. Una vez cerrada, su sistema de seguridad impide volver a abrirla hasta el día siguiente.

Según el material, la Bóveda del Oro alberga unas 6300 toneladas de lingotes cuyo valor supera el billón de dólares al precio actual y representa aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos.

Por qué Europa debate retirar su oro de la Reserva Federal de Estados Unidos: “Parece arriesgado guardar tanto oro”. (foto: archivo).

Por qué Europa guardó su oro en la Reserva Federal

El texto explica que numerosos países europeos comenzaron a acumular oro en Estados Unidos a partir de la década de 1950.

Según Barry Eichengreen, “Alemania y otros países europeos cuyas economías se estaban recuperando exportaban cada vez más a Estados Unidos y recibían los pagos en una combinación de oro y dólares”.

El especialista agregó: “Cuesta dinero poner el oro en un barco o en un avión y contratar seguros para proteger el envío, así que les pareció buena idea almacenarlo en la bóveda de la Reserva Federal, que además no cobra por la custodia”.

Durante ese período , el sistema monetario establecido en Bretton Woods favorecía la acumulación de oro y dólares , mientras que la amenaza soviética convertía a Estados Unidos en un custodio considerado confiable para las reservas europeas.

El regreso de Donald Trump reactivó el debate sobre el oro europeo

El material sostiene que el regreso de Donald Trump al poder modificó la relación entre Washington y varios de sus aliados europeos. Las diferencias sobre cuestiones como los aranceles, Groenlandia o la guerra contra Irán llevaron a que políticos y especialistas plantearan la conveniencia de repatriar parte del oro almacenado en la Reserva Federal.

En Alemania surgieron algunas de las advertencias más fuertes. Emanuel Mönch, exinvestigador principal del Bundesbank, afirmó: “Dada la actual situación geopolítica, parece arriesgado guardar tanto oro en Estados Unidos”.

También sostuvo que recuperar esas reservas contribuiría a una “mayor independencia estratégica” de Alemania.

Alemania posee las segundas mayores reservas de oro conocidas del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, y mantiene parte de ellas en Nueva York.

Según el material, Michael Jäger, presidente de la Asociación Alemana de Contribuyentes, declaró: “Trump es impredecible y es capaz de todo para generar ingresos. Por eso nuestro oro ya no está a salvo en la bóveda de la Fed”.

Además agregó: “¿Qué sucedería si la provocación sobre Groenlandia continúa?... Aumenta el riesgo de que el Bundesbank no pueda acceder a su oro, por lo que debería repatriar sus reservas”. El debate también alcanzó a dirigentes de la CDU y otras fuerzas políticas.

El Bundesbank mantiene la confianza en la Reserva Federal

Frente a esos cuestionamientos, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, buscó transmitir tranquilidad. “No hay motivo para la preocupación”, dijo durante una reunión del Fondo Monetario Internacional celebrada en Washington.

Posteriormente volvió a referirse al tema y aseguró: “No me quita el sueño. Tengo completa confianza en nuestros colegas del banco central de Estados Unidos”. El material indica que la Reserva Federal fue consultada por BBC Mundo, pero no respondió.

La repatriación del oro ya tuvo antecedentes en Europa

El texto recuerda que algunos países ya trasladaron parte de sus reservas en años anteriores. Países Bajos redujo desde 2014 el porcentaje de oro depositado en la Reserva Federal, mientras que Alemania también repatrió una parte de sus lingotes aunque mantuvo otra en Nueva York.

Barry Eichengreen explicó: “Era la época de la crisis de la deuda griega y del euro, y los europeos querían tener la seguridad de que su moneda y sus depósitos bancarios estaban respaldados por algo tangible”.

El material también recuerda que Francia había decidido recuperar sus reservas durante la década de 1960.

Por qué Europa debate retirar su oro de la Reserva Federal de Estados Unidos: “Parece arriesgado guardar tanto oro”. (foto: archivo).

Expertos advierten sobre los costos de retirar el oro de la Reserva Federal

Aunque existe un debate sobre la conveniencia de trasladar las reservas, el material también presenta posiciones contrarias.

Clemens Fuest, del Instituto IFO para la Investigación Económica de Alemania, sostuvo ante “The Guardian” que repatriar el oro “solo añadiría gasolina al fuego de la situación actual” y podría generar consecuencias no deseadas.

El texto también señala que algunos especialistas destacan la independencia de la Reserva Federal respecto del gobierno estadounidense y advierten sobre los elevados costos logísticos y de seguridad que implicaría mover un volumen tan importante de oro.

Barry Eichengreen afirmó: “No he escuchado ninguna palabra tranquilizadora y creo que sería oportuna”.