La inflación en la UE se mantendrá por encima del 3% y el BCE mantiene la presión monetaria. Foto: EFE

Bruselas volvió a poner el foco en la evolución de los precios dentro de la Unión Europea tras las declaraciones del economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ante el Parlamento Europeo.

El funcionario advirtió que la inflación se ubicará levemente por encima del 3% durante lo que resta del año, un nivel que supera con claridad el objetivo del 2% fijado por la autoridad monetaria.

Lane atribuyó este comportamiento principalmente al encarecimiento de la energía, en especial de los combustibles, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El análisis se presentó en una sesión parlamentaria centrada en el impacto económico de ese conflicto sobre la economía europea.

El BCE justificó su última suba de tipos de interés en 25 puntos básicos, que llevó la tasa al 2,25%, como una respuesta “robusta” frente a un escenario de inflación persistente. La institución sostuvo que el proceso inflacionario mantiene una duración suficiente como para exigir medidas de política monetaria restrictiva.

El economista jefe subrayó además que, si bien los precios de los alimentos muestran una desaceleración, la inflación subyacente exhibe señales de repunte. En paralelo, la economía de la eurozona mantiene un comportamiento resiliente, con apoyo del mercado laboral y de la inversión pública en los Estados miembros.

¿Por qué la energía vuelve a empujar la inflación en la Unión Europea?

El componente energético aparece otra vez como el principal factor de presión sobre los precios dentro de la Unión Europea. El BCE señaló que el aumento del 10,8% en los costos de la energía durante mayo explica gran parte del repunte inflacionario, mientras el resto de la canasta avanzó a un ritmo mucho menor.

Dentro de ese segmento, los combustibles destinados al transporte concentran el mayor impacto. Esta dinámica genera un tipo de shock distinto al observado en 2021 y 2022, cuando el alza del gas y la electricidad dominó el escenario inflacionario.

¿Por qué la energía vuelve a empujar la inflación en la Unión Europea?

La persistencia de estos aumentos introduce incertidumbre adicional en la formación de precios. Según el análisis del BCE, la situación dependerá de la evolución del conflicto en Oriente Medio y de su efecto sobre los mercados internacionales de energía.

¿Qué implica la postura del BCE sobre los tipos de interés y la economía de la eurozona?

La decisión de elevar los tipos de interés hasta el 2,25% refleja la estrategia del BCE de contener expectativas inflacionarias en el mediano plazo.

¿Qué implica la postura del BCE sobre los tipos de interés y la economía de la eurozona?

La institución sostiene que un período prolongado con inflación por encima del 3% exige una respuesta monetaria sostenida.

Banco Central Europeo mantiene un enfoque dependiente de los datos, sin comprometer una hoja de ruta fija para las próximas reuniones. Esta postura busca adaptarse a un escenario internacional volátil y altamente condicionado por factores externos.

En paralelo, la eurozona muestra señales de estabilidad relativa, con un mercado laboral sólido y un flujo constante de inversión pública. Sin embargo, el BCE advierte que la incertidumbre derivada del contexto geopolítico continuará afectando las perspectivas económicas a corto plazo.

Philip Lane sostuvo que, pese a la presión inflacionaria, la economía europea mantiene cierta capacidad de resistencia. Aun así, el organismo advierte que la evolución futura dependerá de la interacción entre energía, salarios y condiciones financieras.