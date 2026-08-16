Oficial | La Ley prohíbe instalar el aire acondicionado en las fachadas de todas las viviendas, sin autorización de los vecinos.

Debido a las temperaturas extremas, muchos españoles buscan instalar aparatos de aire acondicionado en sus viviendas. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal, que tiene más de 50 años de vigencia y ha sido objeto de múltiples actualizaciones, no permite su instalación instantánea.

En el BOE, se anuncia como última actualización publicada el 24/07/2025 , destacándose como un ancla de mantenimiento que transmite rigor, aprobada y publicada bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Allí se establece con claridad que no se puede colocar una unidad en la fachada sin autorización de la comunidad de propietarios.

El artículo 7 de esta normativa es tajante: “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores”, añadiendo que tampoco puede perjudicar “los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”.

Esto implica que las fachadas se consideran elementos comunes. Cualquier intervención en ellas requiere consentimiento vecinal, lo que limita la instalación de equipos de climatización en plena ola de calor.

La Ley prohíbe instalar el aire acondicionado en las fachadas de todas las viviendas, sin autorización de los vecinos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Significado de esta prohibición para los vecinos

Un experto de Millennials Abogados fue claro en un vídeo que se difundió en redes sociales: “La respuesta es no”. Al ser preguntado sobre la viabilidad de que un vecino coloque un aire acondicionado en la fachada, manifestó que la Ley de Propiedad Horizontal lo impide de forma categórica sin la debida autorización.

El letrado subrayó que “el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal impide a los propietarios realizar cualquier modificación, ya sea de los elementos comunes o privativos, que altere la estética del edificio.” Este precepto protege la coherencia arquitectónica del inmueble y evita decisiones unilaterales que podrían menoscabar a la comunidad.

La Ley prohíbe instalar el aire acondicionado en las fachadas de todas las viviendas, sin autorización de los vecinos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Exenciones a la Ley de Propiedad Horizontal

A pesar de que la prohibición es clara, la normativa prevé ciertas excepciones. El abogado comentó que “esta prohibición tendrá excepciones siempre que el aparato sea instalado en una zona privada que no altere los elementos comunes de la comunidad de propietarios.”

Esto implica que un propietario puede colocar un equipo en terrazas o patios de uso exclusivo, siempre que no se vea afectada la estética ni los elementos comunes. No obstante, incluso en tales circunstancias, se aconseja notificar con antelación a la comunidad para eludir conflictos o posibles reclamaciones futuras.

Adicionalmente, la ley permite solicitar una autorización formal a la junta de propietarios. Para ello, es necesario presentar un proyecto que incluya la ubicación, características técnicas y el impacto visual del aparato, que sera votado en junta en función de las mayorías establecidas.

Frente a estas restricciones, se proponen alternativas legales para climatizar las residencias. Una opción es el uso de sistemas portátiles o splits que no requieren unidades exteriores en la fachada. Asimismo, se permite la instalación de equipos en patios interiores, cubiertas o áreas designadas en el diseño original del edificio.

Además, un número creciente de comunidades está adoptando normativas internas que regulan la ubicación y dimensiones de los dispositivos, asegurando criterios homogéneos. Los edificios de nueva construcción frecuentemente incorporan preinstalaciones específicas para climatización, lo que reduce los conflictos entre vecinos.

Estas alternativas permiten cumplir con la normativa sin comprometer el confort térmico, conciliando las necesidades individuales con el respeto por la estética del inmueble.