La Seguridad Social confirmó una medida que impacta directamente a miles de trabajadores españoles con largas carreras de cotización. Según la información oficial, aquellos que hayan cotizado más de 44 años y decidan adelantar su jubilación voluntariamente podrían enfrentarse a un recorte de hasta el 13% en el importe final de su pensión. Esta noticia genera preocupación entre quienes han contribuido durante décadas al sistema y ahora planean retirarse antes de la edad ordinaria. Justamente, el contexto de esta decisión responde al envejecimiento progresivo de la población y al aumento de la esperanza de vida en España. Desde 2013, la Seguridad Social ha venido ajustando tanto la edad de jubilación como los años de cotización necesarios para acceder al 100% de la pensión. En 2026, las reglas son claras: quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse a los 65 años con el 100% de su pensión. Por el contrario, aquellos con menos de ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para cobrar la cuantía completa. La Seguridad Social permite adelantar la jubilación de forma voluntaria hasta un máximo de 24 meses (dos años). Sin embargo, este anticipo lleva asociados coeficientes reductores que oscilan entre el 21% y el 2,81%, según los meses que se adelanten y, especialmente, el total de años cotizados. A mayor periodo de cotización, menor es el recorte aplicado. Aun así, las asociaciones de jubilados han denunciado que estos coeficientes penalizan incluso a las carreras laborales más largas. Para el grupo específico de trabajadores que han cotizado 44 años y 6 meses o más, el impacto es el siguiente: En el tramo inmediatamente inferior, es decir, quienes han cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años, las penalizaciones son aún mayores: La medida busca desincentivar la jubilación anticipada y fomentar que los trabajadores prolonguen su actividad más allá de la edad ordinaria. Al aumentar la esperanza de vida, el sistema de pensiones debe pagar prestaciones durante más años, lo que genera presión financiera. Por eso, la Seguridad Social ofrece incentivos claros para quienes optan por retrasar su salida del mercado laboral. Los trabajadores que elijan la jubilación demorada pueden beneficiarse de: Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los dos primeros meses de 2026 se registraron casi 69.000 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las cuales un 12,8% fueron demoradas de forma voluntaria. Esta cifra refleja que, aunque todavía minoritaria, la opción de retrasar la jubilación empieza a ganar terreno gracias a estos incentivos.