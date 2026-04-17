En España, la pensión de jubilación es una de las principales prestaciones del sistema de Seguridad Social y representa, para la mayoría de los trabajadores, la fuente principal de ingresos una vez finalizada su vida laboral. Por ello, alcanzar el 100% de la pensión contributiva es uno de los objetivos más buscados por quienes se acercan al final de su carrera profesional. Sin embargo, en 2026 ese objetivo no depende únicamente de cumplir una edad determinada. El sistema combina dos variables: la edad legal de jubilación y los años cotizados a lo largo de la carrera profesional. Ese año, la edad ordinaria será de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización, mientras que quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. Además, cobrar el 100% de la pensión de jubilación exige una carrera de cotización extensa -en torno a 36 años y medio o más-, ya que el cálculo del importe se realiza de forma progresiva en función del tiempo trabajado. Esto implica que dos personas nacidas el mismo año pueden acceder a porcentajes distintos de pensión según su historial laboral, lo que descarta cualquier regla basada únicamente en el año de nacimiento. Para este año, la Seguridad Social ha confirmado que la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses. Cabe aclarar que existirá la opción de jubilarse a los 65 años siempre y cuando se haya cotizado 38 años y 3 meses o más. En cualquier caso, si no llegan a dicha cotización, tendrán que esperar a cumplir los 66 años y 10 meses. De todas formas, quienes quieran acceder a la jubilación anticipada podrán hacerlo a los 64 años, siempre y cuando cumplan dicho requisito de cotización (38 años y 3 meses o más). Las personas nacidas entre 1960 y 1970 comenzarán a alcanzar la edad de jubilación en 2026. En concreto, quienes hayan nacido en 1961 podrán acceder a la pensión si acreditan 38 años y tres meses cotizados. Para acceder a la jubilación en España, uno de los requisitos fundamentales es alcanzar la edad legal establecida. En 2025, esta será de 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. En cambio, quienes superen ese periodo podrán jubilarse a los 65 años. Además, se requiere haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema de pensiones, de los cuales al menos dos deben situarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la jubilación. Por otro lado, se deberá estar dado de alta en la Seguridad Social el día de presentación de la solicitud.