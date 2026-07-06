Nueva ola de despidos: Microsoft recortará 4800 empleos y Xbox será una de las más afectadas.

La tecnológica reducirá el 2,1% de su plantilla global como parte de un plan para adaptar su estructura al avance de la inteligencia artificial. La división Xbox será una de las más afectadas por la medida.

Microsoft anunció una nueva ronda de despidos que alcanzará a unos 4800 empleados en todo el mundo, equivalente al 2,1% de su plantilla global. La compañía explicó que la decisión forma parte de una reestructuración destinada a reorganizar recursos e inversiones frente a la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) y los cambios que atraviesa la industria tecnológica.

La directora de Recursos Humanos de Microsoft, Amy Coleman, sostuvo que la empresa necesita “ajustar recursos, inversiones y esfuerzos” para responder a un entorno que cambia a gran velocidad. Según explicó, la forma de desarrollar y utilizar la tecnología atraviesa una transformación sin precedentes, lo que obliga a la compañía a modificar su organización interna.

¿Por qué Microsoft vuelve a despedir empleados?

La reestructuración afectará especialmente a la división de videojuegos Xbox, donde alrededor del 20% del personal perderá su empleo.

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La consejera delegada del área, Asha Sharma, informó a los trabajadores que unos 1600 despidos se concretarán de manera inmediata, mientras que otros 1600 se realizarán de forma escalonada hasta el ejercicio fiscal de 2027.

Sharma reconoció que un proceso de reorganización de esa duración representa un desafío para los equipos, aunque aseguró que la compañía considera necesario adaptar su estructura a las nuevas prioridades estratégicas impulsadas por la inteligencia artificial.

¿Cómo impacta esta decisión en la empresa?

Esta nueva reducción de personal se suma a las distintas rondas de despidos ejecutadas por Microsoft durante el año pasado, cuando eliminó aproximadamente 9000 puestos de trabajo como parte de otro proceso de reorganización.

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En paralelo, las acciones de Microsoft caían un 1,51% tras la apertura de la jornada bursátil y la empresa acumula un retroceso cercano al 19% en lo que va de 2026, el peor desempeño entre las grandes compañías tecnológicas.

Aunque el negocio de computación en la nube y LinkedIn continúa mostrando crecimiento, áreas como Windows, los dispositivos Surface y Xbox registran resultados más débiles, mientras los inversores siguen de cerca el impacto real de la inteligencia artificial generativa sobre el negocio de la empresa.