En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 6 de junio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,26 euros, cifra que refleja una variación del -1,18% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 6 días, con un -1 que indica un crecimiento. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés renovado en la criptomoneda.

En la última semana, la cotización de Ripple (XRP) retrocedió un -16.58% y en el último año acumula un -61.27%, lo que refleja una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa en ambos periodos. Estos descensos evidencian alta volatilidad y presión vendedora sostenida, con pérdidas significativas para quienes mantuvieron exposición en dichos plazos y un sesgo de mercado débil en el corto y medio plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, que es de 34.95%, es menor que la volatilidad anual de 56.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.