En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 6 de junio de 2026 en España es de 69.949,12 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,13%.

En los últimos seis días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su desempeño anterior, mientras que el euro no ha experimentado cambios significativos.

Toffanello Giovanni

En la última semana, Bitcoin ha caído un -15.81%, acentuando una tendencia bajista que en el último año acumula una variación del -45.34%. Esta evolución refleja una pérdida sostenida de valor y una rentabilidad negativa en ambos horizontes temporales, por lo que una inversión mantenida durante estos periodos habría registrado pérdidas significativas, en línea con la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, que es del 32.87%, es menor que la volatilidad anual del 35.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 69.949,1 euros.