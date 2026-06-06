En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este sábado, 6 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 249,05 euros. El valor de apertura refleja una variación del 87,14926 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica un crecimiento en su valor en comparación con días anteriores.

Este aumento sugiere un aumento en la demanda o una percepción más favorable del mercado hacia el Bitcoin Cash y el euro.

En la última semana, Bitcoin Cash registró un cambio del -27.07% y en el último año una variación del -61.07%, mostrando una evolución claramente bajista; esta trayectoria implica rentabilidad negativa para los tenedores durante esos periodos, con pérdidas notables y elevada volatilidad que refuerzan un contexto de inversión exigente.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 95.59%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 54.64%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 243,2 euros.