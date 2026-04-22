La líder del PP, María Guardiola, ha sido investida presidenta de la Junta de Extremadura en una jornada política marcada por la tensión, el cruce de acusaciones y un acuerdo clave con Vox que redefine el escenario institucional de la comunidad. “La candidata del PP María Guardiola ha sido investida este miércoles presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor de su partido y de Vox”, confirmando así un resultado esperado tras varios días de negociaciones intensas entre ambas formaciones. La investidura de María Guardiola no fue inmediata. Llega después de los intentos fallidos del 4 y 6 de marzo, cuando solo contó con el respaldo de su partido. En ese contexto, el acuerdo con Vox resultó determinante para desbloquear la situación política y permitir su acceso definitivo al cargo. La investidura de María Guardiola se sostiene en un acuerdo político amplio que establece las bases del nuevo gobierno autonómico y define un reparto de poder concreto dentro del Ejecutivo. “Tras el acuerdo de 74 medidas firmado entre el PP y Vox, que incluye una vicepresidencia y dos consejerías para la formación de Santiago Abascal”, se consolida una alianza que va más allá del apoyo parlamentario y que implica cogobernar la región. El pacto también incluye la cesión de un senador autonómico que corresponde a los populares, lo que refuerza el peso institucional de Vox dentro del nuevo esquema político. Se trata del segundo gobierno de coalición entre ambas fuerzas en Extremadura. “El primero duró apenas un año tras romper Vox en julio de 2024 varios pactos autonómicos por la política de inmigración”, un antecedente reciente que añade incertidumbre sobre la estabilidad futura de este nuevo Ejecutivo. El debate de investidura de María Guardiola estuvo marcado por un clima de alta confrontación política, con críticas contundentes desde la oposición y una firme defensa del acuerdo por parte de Vox. El líder de Vox, Óscar Fernández Calle, reivindicó uno de los ejes del pacto: “no es racismo ni egoísmo, ni tampoco es ilegal. Es simplemente sentido común y realismo”, en referencia al concepto de “prioridad nacional”. Desde el PSOE, Piedad Álvarez, cuestionó con dureza el acuerdo, al afirmar que a la comunidad “solo le espera la inestabilidad y la vergüenza”, en una intervención cargada de críticas políticas y personales. Por su parte, Irene de Miguel acusó a la nueva presidenta de “sacrificar” la región y de asumir un pacto “inconstitucional, racista y clasista”, poniendo en duda la legitimidad y sostenibilidad del nuevo gobierno. En su turno de réplica, María Guardiola defendió con firmeza su investidura y el acuerdo alcanzado, rechazando las acusaciones lanzadas por la oposición durante el debate. “No pedirá perdón por gobernar con Vox, pues las urnas han hablado y el acuerdo alcanzado no es fascismo, es mayoría parlamentaria”, subrayó, reivindicando la legitimidad democrática del pacto. También lanzó un mensaje directo a los grupos de izquierda tras denunciar el tono del debate: “¿quiénes son ustedes para negar la voz de las urnas?”, cuestionando las críticas recibidas y apelando al respeto institucional. Además, defendió su enfoque en materia migratoria al señalar que debe ser “legal, ordenada y vinculada al trabajo”, y criticó a la oposición por “manosear” políticas como la igualdad y la defensa de las mujeres. María Guardiola asumirá formalmente el cargo este viernes en un acto que se celebrará en el Anfiteatro Romano de Mérida, un escenario inédito para este tipo de ceremonias institucionales en la comunidad autónoma. La nueva presidenta inicia así una legislatura marcada por el acuerdo con Vox, que será clave para la gobernabilidad, pero que también genera un fuerte rechazo en parte de la oposición y del debate público. Tras ser investida, expresó su emoción ante los medios: “quiero darles un abrazo, quiero llorar, quiero gritar y divertirme con ellos y celebrar porque todo el PP de Extremadura lo merece”, dejando ver el componente personal del momento. Con este nuevo gobierno, Extremadura abre una etapa política caracterizada por la polarización, la expectativa sobre la estabilidad del pacto y la implementación de las medidas acordadas entre ambas formaciones.