En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 6 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 48,58 euros. El valor de apertura refleja una variación del -348,28746 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos tres días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación al euro. Esto sugiere que la demanda de Litecoin ha incrementado, reflejando un interés creciente en el mercado.

Este aumento podría estar impulsado por factores como la adopción de criptomonedas o el aumento del interés en inversiones digitales.

La cotización de Litecoin muestra una evolución claramente bajista, con un cambio del -17.79% en la última semana y una variación del -60.2% en el último año; esta trayectoria refleja una rentabilidad negativa en ambos periodos, con presión vendedora persistente y una pérdida significativa de valor para los tenedores en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un valor de 38.56%, es menor que la volatilidad anual de 53.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,6 euros.