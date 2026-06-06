En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este sábado, 6 de junio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 1.794,77 euros, cifra que refleja una variación del -2,24% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 7 días. Esta tendencia sugiere un interés creciente en el Ethereum y una fortaleza del euro frente a otras monedas.

En la última semana, la cotización de Ethereum cayó un 23.09%, acentuando una tendencia bajista que en el último año acumula un descenso del 61.87%. Esta evolución implica una rentabilidad negativa para los tenedores en ambos periodos, evidenciando elevada volatilidad y presión vendedora en el mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, que es del 57.01%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 58.43%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.794,8 euros.