Las autoridades educativas confirmaron oficialmente que este jueves 23 y viernes 24 de abril de 2026 no habrá clases en las escuelas de primaria y secundaria en dos comunidades autónomas españolas donde el 23 de abril es festivo. De esta manera, los alumnos disfrutarán de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos sin actividad lectiva, desde el jueves hasta el domingo 26 de abril. Esta medida busca facilitar el disfrute del puente escolar generado por el festivo regional del 23 de abril. El 23 de abril de 2026 no es un festivo nacional en toda España, sino un día no laborable específico en dos comunidades autónomas: Aragón y Castilla y León. En Aragón, el 23 de abril corresponde al Día de Aragón, una celebración dedicada al patrón San Jorge que posee un profundo significado institucional, cultural e histórico vinculado a la Edad Media. Esta festividad se aplica en todo el territorio aragonés, abarcando las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Por su parte, en Castilla y León, el 23 de abril conmemora la Batalla de Villalar de 1521, un evento histórico de gran relevancia para la comunidad. El festivo se extiende a las nueve provincias de la región: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. En ambas comunidades autónomas, las autoridades educativas establecieron de forma explícita que el viernes 24 de abril será un día no lectivo en los centros escolares de primaria y secundaria. Esta decisión genera un puente completo de cuatro días sin clases: jueves 23 (festivo), viernes 24 (no lectivo), sábado 25 y domingo 26. La coincidencia del festivo del 23 de abril con la decisión de declarar el viernes 24 como día no lectivo es la clave de este puente. En Aragón, la celebración del Día de Aragón y de San Jorge tiene un fuerte arraigo cultural e institucional. De esta manera, las escuelas cierran sus puertas para permitir que la comunidad participe de las actividades conmemorativas. Del mismo modo, en Castilla y León la conmemoración de la Batalla de Villalar de 1521 justifica el festivo, y la medida educativa adicional del viernes amplía el descanso. Esta disposición ya ha sido comunicada oficialmente y forma parte del calendario escolar adaptado para 2026 en estas comunidades. Los padres y madres de alumnos de primaria y secundaria en Aragón y Castilla y León pueden planificar con antelación este fin de semana largo sin preocupaciones por ausencias injustificadas. Vale destacar que este tipo de puente escolar se repite en diferentes ocasiones en el calendario, cuando un festivo está cerca de un fin de semana. Ahora bien, el próximo festivo que abarca a toda España será el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el cual cae viernes y generará un nuevo fin de semana largo. Estos son todos los festivos que siguen durante este año: