En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este miércoles, 1 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 68.270,15 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,07% en comparación con el día de ayer.

En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva (1 > 0), mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable (1 = 0).

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, Bitcoin registró un leve avance del 0.12%, lo que sugiere estabilidad relativa en el corto plazo; no obstante, en el último año su cotización cayó un -45.39%, evidenciando una tendencia bajista y una rentabilidad anual negativa. Esta combinación muestra la volatilidad del activo y la importancia de considerar el horizonte temporal al evaluar su desempeño.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 21.62%, mientras que su volatilidad anual es del 35.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.