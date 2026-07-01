Es oficial | Privatizan este famoso parque de atracciones después de 60 años y habrá un concurso público

El Parque de Atracciones de Madrid inicia una nueva etapa. El Ayuntamiento anunció que pondrá en marcha un concurso público para adjudicar la gestión del recinto, una decisión que marcará el futuro de uno de los espacios de ocio más emblemáticos de la capital española.

La nueva concesión buscará modernizar las instalaciones, incorporar atracciones y mejorar la accesibilidad, sin que el consistorio asuma el costo de las inversiones.

El parque, inaugurado en 1968 y con cerca de un millón de visitantes al año, afrontará así un proceso que pondrá fin a casi seis décadas bajo el mismo modelo de gestión. El nuevo concesionario deberá encargarse de la conservación del complejo y de ejecutar las mejoras previstas por el Ayuntamiento.

¿Por qué el Ayuntamiento decidió sacar a concurso la gestión del parque?

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, explicó que el objetivo es dar un nuevo impulso al Parque de Atracciones y reforzar su atractivo turístico. Según detalló, los pliegos del concurso priorizarán la propuesta que resulte más beneficiosa para la administración municipal y garantice la renovación de las instalaciones.

¿Por qué el Ayuntamiento decidió sacar a concurso la gestión del parque?

Entre las condiciones de la concesión figuran la incorporación de nuevas atracciones, mejoras en materia de accesibilidad y un plan de mantenimiento permanente. Además, todas las inversiones necesarias deberán ser asumidas por la empresa adjudicataria o por terceros, sin financiación del Ayuntamiento.

Otro de los puntos destacados del concurso será la protección del histórico tiovivo del parque, construido en Francia en 1927. La estructura, elaborada artesanalmente en madera, posee un importante valor patrimonial y deberá conservarse como parte del legado histórico del recinto.

¿Cómo evolucionó el Parque de Atracciones de Madrid desde su apertura?

Desde su inauguración en 1968, el Parque de Atracciones de Madrid atravesó cinco grandes procesos de modernización. Durante la década de 1970 amplió su oferta con atracciones como la Noria, Jet Star y la Casa Magnética, mientras que en los años noventa incorporó nuevas zonas con juegos como Sillas Voladoras, Aserradero y Rotor.

Vista del tiovivo del parque de atracciones de Madrid el 26 de junio de 2025 en Madrid, España / David Benito

En 1998 el parque reorganizó sus instalaciones en cinco áreas temáticas, una estructura que continúa vigente. Entre 2005 y 2006 llegaron dos de sus atracciones más populares, Tarántula y Abismo, mientras que entre 2014 y 2018 se desarrolló la zona infantil dedicada a Nickelodeon.

En la actualidad, el recinto dispone de más de 30 atracciones y recibe alrededor de un millón de visitantes cada año. A lo largo de su historia, cerca de 40 juegos fueron reemplazados por otros nuevos para adaptarse a las demandas del público y mantener vigente uno de los parques de atracciones más conocidos de España.