En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este miércoles, 1 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 48,47 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,34% en comparación con el día de ayer.

La evolución del precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esta tendencia sugiere un crecimiento sostenido en su valor en comparación con días anteriores.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que hay un aumento en la demanda o confianza en Litecoin y el euro, lo que podría indicar un entorno económico favorable.

La cotización de Litecoin muestra un comportamiento mixto: en la última semana subió 1.96%, señal de un repunte de corto plazo, pero en el último año registra una variación de -54.57%, lo que implica una rentabilidad anual negativa y una tendencia bajista. En conjunto, la mejora reciente no compensa las pérdidas acumuladas, reflejando elevada volatilidad y riesgo para el inversor.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 25.71%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 52.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.