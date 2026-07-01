En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 1 de julio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 246,58 euros. El valor de apertura refleja una variación del 501,85204 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash en relación con el euro ha sido positiva en los últimos días consecutivos. Esto indica que su valor ha estado en aumento.

El crecimiento sostenido sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible recuperación del mercado de criptomonedas.

La cotización de Bitcoin Cash refleja una evolución mixta: en la última semana avanzó 10.3%, señal de un repunte de corto plazo, pero en el último año acumula una variación de -55.13%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para quienes mantienen posiciones a más largo plazo; este contraste evidencia su alta volatilidad y que el impulso reciente no compensa las pérdidas anuales.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash ha sido del 57.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 55.78%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.