En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 1 de julio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 1.839,19 euros. El valor de apertura refleja una variación del 250,22657 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que la confianza en ambos activos está aumentando.

En la última semana, Ethereum avanzó un 2.68%, sugiriendo un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año registra una variación del -58.4%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para tenedores de largo plazo. El contraste evidencia alta volatilidad: el impulso semanal no compensa las pérdidas acumuladas y el balance general sigue siendo débil.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, que es de 26.27%, es significativamente menor que su volatilidad anual de 55.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.