Confirmado | El Gobierno confirmó un aumento para todos los jubilados en julio: cuánto cobrarán los pensionistas. Fuente: Shutterstock

La Seguridad Social abonó en el sexto mes del año un total de 10.498.828 pensiones a casi 9,5 millones de personas, según una nota de prensa y la estadística de pensiones de junio publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España.

La nómina ordinaria mensual de pensiones contributivas alcanzó los 14.397,5 millones de euros, una cifra récord que representó un aumento del 6,1% respecto a junio de 2025. Además, durante este mes también se abonó la paga extraordinaria al conjunto de pensionistas de la Seguridad Social, por un importe de 14.034,8 millones de euros.

En julio, los pensionistas volverán a cobrar la nómina ordinaria mensual, sin la paga extraordinaria abonada en junio. Según el último dato oficial disponible, la pensión media de jubilación se situó en 1572,8 euros mensuales.

En total, más de 10,4 millones de pensiones recibieron el doble abono en junio, con la excepción de aquellas que perciben las pagas extraordinarias prorrateadas en 12 nóminas mensuales o de las nuevas pensiones que solo cobran la parte proporcional correspondiente.

En cuanto se situó la pensión media de jubilación

La pensión media de jubilación, que perciben alrededor de 6,5 millones de personas, se situó en 1572,8 euros mensuales y su paga extra alcanzó los 1550,8 euros en el mes de junio. De esta forma, el valor representó un aumento del 4,4% interanual respecto a 2025.

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En cuanto a los regímenes de la Seguridad Social, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General fue de 1732,2 euros, mientras que el del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos fue de 1060,6 euros mensuales. Por su parte, en la Minería del Carbón, el valor de la pensión media alcanzó los 3002,6 euros, y en el Régimen del Mar la cuantía se sitúa en 1737,4 euros.

Asimismo, la media de la pensión de viudedad fue de 975,4 euros mensuales, mientras que la paga extraordinaria en esta modalidad fue de 952,7 euros.

Cuánto destinó la Seguridad Social por cada tipo de pensión

Según los datos publicados por el Ministerio, casi tres cuartas partes de la nómina mensual de pensiones contributivas correspondieron a pensiones de jubilación, que representaron el 73,3% del total, con 10.558,6 millones de euros.

Por otro lado, a las pensiones de viudedad se destinaron 2285,6 millones de euros. La nómina de las prestaciones por incapacidad permanente ascendió a 1329,1 millones, mientras que las pensiones de orfandad alcanzaron los 185,4 millones de euros y las prestaciones en favor de familiares representaron 38,6 millones.

Cómo evolucionan las nuevas jubilaciones en España

Hasta mayo inclusive, último dato disponible, se registraron 154.581 nuevas altas de jubilación. Dentro de ese total, las jubilaciones demoradas ya representaron el 12%, frente al 4,8% registrado en 2019.

En cuanto a la cuantía de las nuevas altas de jubilación, la pensión media del sistema se ubicó en 1652,7 euros, según los últimos datos disponibles de mayo. En el Régimen General, el importe medio de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1763 euros mensuales.

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Según el Ministerio, este cambio refleja el impacto de los incentivos a la demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de jubilación anticipada. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se situó en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

De cara a julio, los jubilados cobrarán la nómina ordinaria mensual con los importes ya revalorizados, después de un mes de junio marcado por el doble abono de la Seguridad Social. Los datos oficiales reflejan una tendencia hacia jubilaciones más tardías y un mayor peso del gasto en pensiones dentro del sistema contributivo.