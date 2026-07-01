En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este miércoles, 1 de julio de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,21 euros. El valor de apertura refleja una variación del 89,10093 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es mayor que cero.

Esto sugiere que ambos activos han experimentado un incremento progresivo en su valor durante ese período.

En la última semana, Ripple mostró un leve avance del 1.35%, pero en el último año registró una variación de -56.06%, lo que implica una rentabilidad anual negativa y una tendencia bajista de fondo; el repunte reciente no compensa las pérdidas acumuladas, evidenciando la volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 15.16%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.79%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.