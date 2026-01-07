Con la llegada de enero, miles de pensionistas en España vuelven a preguntarse cuándo verán reflejado el ingreso mensual en sus cuentas.

Aunque existe la creencia extendida de que la pensión se paga el día 25, la normativa oficial marca otro calendario y deja margen a los bancos para adelantar el dinero.

La diferencia entre el pago de la Seguridad Social y el anticipo de las entidades financieras explica por qué las fechas varían cada mes. En enero de 2026, la mayoría de los bancos volverá a adelantar el abono, aunque no todos lo harán el mismo día.

La Seguridad Social establece que las pensiones deben figurar en la cuenta del beneficiario entre el primer y el cuarto día natural de cada mes. Sin embargo, las entidades conocen de antemano quiénes cobran y qué importe corresponde, por lo que muchas optan por anticipar el ingreso como un servicio comercial.

Este adelanto no constituye una obligación legal. Se trata de una decisión de cada banco, que puede modificar la fecha según su política interna y el calendario laboral.

¿Qué día paga la Seguridad Social las pensiones?

La normativa es clara y despeja una de las dudas más habituales entre los pensionistas. La Seguridad Social no abona las pensiones el día 25, como muchos creen, sino que fija el pago a comienzos de mes.

Según el organismo, una vez concedida la pensión, el importe mensual debe estar disponible en la cuenta del beneficiario el primer día hábil del mes en el que se realiza el pago y, en cualquier caso, antes del cuarto día natural. Este criterio se mantiene de forma estable durante todo el año.

Por ese motivo, el ingreso que aparece a finales de mes no procede directamente de la Seguridad Social , sino del anticipo realizado por la entidad bancaria. Cada banco decide si adelanta el dinero y con cuántos días de margen.

¿Cuándo se cobra la pensión en enero de 2026 según cada banco?

En enero de 2026, la mayoría de las entidades volverá a adelantar el ingreso de la pensión en la última semana del mes. CaixaBank abonará la pensión el sábado 24 de enero, mientras que Banco Santander y Banco Sabadell lo harán el viernes 23.

BBVA e ING han fijado el ingreso para el domingo 25 de enero, y Bankinter será uno de los más tempranos, con el abono previsto para el jueves 22. Ibercaja también ingresará la pensión el viernes 23 de enero.

En cambio, Abanca y Laboral Kutxa retrasarán el anticipo hasta el lunes 26 de enero. Unicaja, por su parte, aún no ha comunicado de forma oficial la fecha de pago para este mes, por lo que sus clientes deberán esperar confirmación de la entidad.

Estas fechas pueden variar en función de festivos o ajustes internos, por lo que siempre conviene consultar directamente con el banco para confirmar el día exacto en que la pensión quedará disponible.