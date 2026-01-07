El tiempo estable marcará este miércoles buena parte de España, aunque la calma atmosférica no traerá alivio térmico. La jornada se presentará muy fría en la Península y Baleares, con heladas generalizadas, nevadas a cotas bajas en el centro y norte y rachas de viento muy intensas en numerosos tramos del litoral, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A pesar del predominio de cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas, la influencia de un frente atlántico condicionará el panorama en el tercio noroeste y el Cantábrico, donde se esperan más nubes y precipitaciones débiles.

En Canarias, en tanto, continuará el régimen de alisios con lluvias ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve.

Durante la jornada se registrarán precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, el norte del sistema Ibérico y los Pirineos, con posibilidad de apariciones aisladas en otros puntos del norte y el extremo oeste peninsular.

La nieve será protagonista en áreas de montaña, con acumulaciones relevantes en el Pirineo y la cordillera Cantábrica.

¿Dónde se esperan las nevadas más importantes?

La cota de nieve se situará de manera local entre los 300 y 500 metros en el centro del norte peninsular durante las primeras horas, un valor poco habitual que refuerza el carácter invernal del episodio.

Con el avance del frente atlántico, esta cota tenderá a ascender progresivamente hasta situarse entre los 1000 y 1200 metros.

Los mayores acumulados se concentrarán en el Pirineo, con especial incidencia en el Pirineo occidental y el Valle de Arán, donde las nevadas podrán ser persistentes.

También se esperan espesores destacados en la cordillera Cantábrica, en especial en zonas altas expuestas a la humedad del norte.

En otras comunidades como Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón y la Comunidad de Madrid, la nieve aparecerá de forma más intermitente y ligada a áreas de montaña, aunque no se descartan episodios puntuales a cotas relativamente bajas durante la mañana.

¿Qué impacto tendrá el frío y el viento en el resto del país?

Las heladas se extenderán por gran parte del interior peninsular y Baleares, con intensidad moderada y registros localmente fuertes en valles altos de la mitad oriental y en los Pirineos.

En Mallorca también se prevén descensos térmicos significativos durante la noche, mientras que las temperaturas máximas mostrarán una ligera recuperación en cotas altas.

¿Qué regiones notarán cambios en las temperaturas y el viento? Fuente: archovo.

El viento será otro factor destacado del día . Soplará de componente oeste en la Península y Baleares, con rachas fuertes y muy fuertes en el litoral cantábrico, el bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán, Baleares y Alborán. En Canarias, los alisios mantendrán su intensidad, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.

En el Mediterráneo y el sur peninsular, el tiempo se mantendrá más estable, con cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones relevantes.

No obstante, el frío y el viento seguirán marcando una jornada plenamente invernal en buena parte del país, con condiciones que exigen precaución en carretera y en zonas de montaña.