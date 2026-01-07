La inflación de la eurozona cayó hasta el 2% y cumplió el objetivo anual del BCE. (Fuente: archivo)

En esta noticia ¿Cuál fue la inflación de cada país de Europa?

La inflación de la eurozona bajó una décima en diciembre de 2025 y alcanzó una tasa interanual del 2% según la estimación preliminar publicada este miércoles por la oficina europea de estadística, Eurostat.

Si se analizan los principales componentes de la inflación de la zona del euro, se espera que los servicios registren la tasa anual más elevada en diciembre (3,4% frente al 3,5% de noviembre), seguidos de los alimentos, luego los bienes industriales no energéticos y por último la energía (de -1,9% a -0,5%).

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos por la volatilidad de sus precios y es la utilizada por el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política económica, bajó una décima hasta el 2,3 %. De esta forma, la zona cierra el año 2025 con el objetivo del 2% que persigue el BCE.

La inflación en la eurozona se estabilizó en diciembre en el 2 %. (Fuente: archivo).

Con lo que respecta a la inflación en los países que utilizan el euro como moneda común, España registró una inflación del 3% en diciembre, dos décimas menos que lo reflejado en octubre y noviembre.

Otros países reflejaron aumentos de precios del 2% en Alemania, 0,7% en Francia y un 1,2% en Italia, si solo se tienen en cuenta algunas de las grandes economías de la zona euro.

Por otro lado, los países de la moneda común que registraron tasas de inflación más altas fueron los siguientes:

Estonia y Eslovaquia con 4,1% cada uno

Austria con 3,9%

Croacia con 3,8%

Letonia con 3,5%

Luxemburgo con 3,3%

Lituania con 3,2%

Con lo que respecta a las tasas inferiores, es decir las menores subidas de precios en la zona, Chipre aparece en el primer lugar con 0,1% y luego vuelven a presentarse Francia e Italia. El top 4 es completado con Finlandia, que sufrió aumentos por el 1,8%.

La inflación de los distintos países en Europa. (Fuente: archivo)

Con información de: EFE