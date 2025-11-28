Se espera que la inflación de noviembre sea del 3%. (Fuente: archivo)

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se moderó una décima en noviembre, hasta el 3% interanual. El dato se debe principalmente al descenso de los precios de la electricidad, frente al incremento en el mismo mes de 2024.

Este viernes el INE ha publicado el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de noviembre. De confirmarse, rompería la tendencia de cinco meses consecutivos de subida (a excepción de agosto que se mantuvo estable), desde el mínimo de mayo (2 %).

En la evolución de la tasa general influye al alza el grupo ocio y cultura, cuyos precios bajan menos que el año pasado, y también el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que suben sus precios frente al descenso de noviembre de 2024.

Las cifras esperadas para la inflación para noviembre de 2025

La inflación subyacente, es decir, aquella que no calcula los alimentos no elaborados ni productos energéticos, la tasa de variación anual estimada aumenta una décima, hasta el 2,6%. Esta cifra representa la más alta desde diciembre de 2024, según ha detallado el INE.

La tasa subyacente lleva cinco meses consecutivos de subida (a excepción de septiembre que se mantuvo estable): julio (2,3 %), agosto (2,4 %), septiembre (2,4 %), octubre (2,5 %) y, ahora, noviembre (2,6 %).

¿Cuándo se sabrá el dato oficial de la inflación de noviembre 2025?

En cuanto a los datos armonizados en comparación con el resto de Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 3,1%, una décima por debajo de la registrada el mes anterior. Por otro lado, la subyacente se situó en el 2,7%, mientras que no se registró una variación mensual.

Con respecto a la tasa mensual, los precios de consumo subieron un 0,2 % respecto a octubre, y según explica el INE es el segundo aumento consecutivo. Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de noviembre se publicarán el próximo 12 de diciembre.

Fuente: EFE