El PIB de la eurozona creció un 0,3 % y el de la UE un 0,4 % en el tercer trimestre de 2025, según datos revisados por Eurostat. España lidera entre las principales economías europeas.

La economía europea cerró el tercer trimestre de 2025 con una mejora superior a la prevista. Según los datos publicados por Eurostat, el PIB de la eurozona creció un 0,3% entre julio y septiembre, mientras que el de la Unión Europea (UE) en su conjunto subió un 0,4%, comparado con el trimestre anterior.

Estas cifras representan una revisión al alza respecto a las estimaciones iniciales, que situaban el crecimiento en un 0,2 % y 0,3 % respectivamente. El dato interanual también es positivo: el PIB aumentó un 1,4% en la eurozona y un 1,6% en la UE respecto al tercer trimestre de 2024.

Fuente: Shutterstock

España lidera entre las grandes economías europeas

Según revela un cable de la agencia EFE, entre las principales potencias del continente, España registró el mayor incremento del PIB, con un crecimiento del 0,6% respecto al trimestre anterior. Le siguieron Francia (0,5%) e Italia (0,1%), mientras que Alemania se mantuvo estancada, sin variación en su producto interior bruto.

Los datos también muestran una disparidad entre países: Dinamarca lideró el crecimiento con un 2,3%, seguida de Luxemburgo y Suecia, ambas con un 1,1%. En contraste, Irlanda y Finlandia anotaron una caída del 0,3%, y Rumanía del 0,2%.

Estos datos confirman la recuperación moderada del entorno económico europeo, aunque siguen existiendo señales de debilidad en economías clave. En este contexto, el comportamiento de España destaca como un indicador positivo, tanto a nivel nacional como en el conjunto de la eurozona.

Consumo e inversión apuntalan el crecimiento europeo

La evolución positiva del PIB estuvo impulsada, en parte, por el aumento del gasto en consumo final de los hogares, que creció un 0,2% en ambas regiones. También se observó un crecimiento del consumo público, con un incremento del 0,7 % tanto en la eurozona como en el conjunto de la UE.

Uno de los indicadores más relevantes fue la formación bruta de capital fijo, que avanzó un 0,9% en el área del euro y un 1,1% en el total comunitario. Este dato refleja una mejora en la inversión empresarial, clave para sostener la recuperación a medio plazo.

En materia de comercio exterior, las exportaciones aumentaron un 0,7% en la eurozona y un 0,9% en la UE, mientras que las importaciones crecieron un 1,3% en ambas regiones. Esto sugiere un repunte de la actividad comercial, aunque con un mayor empuje de la demanda interna.

El empleo también mejora, con España entre los líderes

El mercado laboral también presenta signos positivos. El empleo en España creció un 0,7 % en el tercer trimestre, el tercer mayor aumento de toda la UE, solo por detrás de Croacia (1,6%) y Portugal (0,9%).

Fuente: Shutterstock

En el conjunto de la eurozona, el empleo avanzó un 0,2% y en la UE un 0,1% respecto al trimestre anterior. Si se compara con el mismo periodo del año pasado, el número de personas ocupadas subió un 0,6% en la eurozona y un 0,5% en el club comunitario.

Este comportamiento positivo del empleo, sumado al aumento del consumo y la inversión, apunta a una recuperación progresiva que podría consolidarse en el cierre del ejercicio 2025, siempre y cuando no surjan nuevas presiones externas o internas sobre el crecimiento europeo.