El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes la última petición de excarcelación del exasesor ministerial Koldo García, que permanecerá en prisión provisional junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos mientras el tribunal delibera la sentencia del juicio por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia. En un auto de tres páginas, el tribunal acordó mantener la medida cautelar al considerar que no ha cambiado la situación del acusado. “No se advierte por esta Sala ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga”, señala el auto. El tribunal añadió que la deliberación es “compleja” y exige un examen detallado de la causa. La defensa de Koldo García aprovechó su informe final en el juicio, que concluyó la semana pasada, para pedir la libertad de su cliente, que se encuentra en prisión preventiva por riesgo de fuga desde el pasado mes de noviembre, junto al exministro Ábalos. Tanto la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Alejandro Luzón, como las acusaciones populares coordinadas por el PP se opusieron a la excarcelación durante el juicio. El fiscal jefe y las acusaciones incidieron en que el riesgo de fuga persiste, especialmente una vez concluida la vista oral y con los indicios contra los acusados reforzados. El fiscal pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. La acusación popular del PP eleva esa solicitud a 30 años para ambos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, está actualmente en libertad: la Fiscalía pide 7 años para él y la acusación popular en torno a 5, con posibilidad de que no ingrese en la cárcel dado su papel como colaborador. En paralelo a la resolución del Supremo, la defensa de Koldo García presentó este lunes un escrito ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional solicitando el sobreseimiento libre de su cliente en la causa paralela que investiga los contratos de mascarillas adjudicados en las islas Baleares y Canarias. El argumento de la abogada Leticia de la Hoz es el principio legal non bis in idem, que prohíbe juzgar a una misma persona dos veces por los mismos hechos. Según la defensa, en el juicio del Supremo la Fiscalía incorporó a sus conclusiones definitivas el relato fáctico relativo a las contrataciones de las islas, por lo que no es posible sostener simultáneamente que esos hechos no fueron objeto de juicio mientras “se está practicando prueba sobre ellos”. La abogada denuncia además indefensión material porque Koldo García fue citado a declarar esta semana sin disponer aún de una copia de sus dispositivos electrónicos, sobre los que los investigadores han trabajado para sustentar sus tesis. La causa tiene varios frentes abiertos de forma simultánea. El juicio en el Supremo contra Ábalos, Koldo García y Aldama ya concluyó y está en fase de deliberación. La Audiencia Nacional, por su parte, investiga en un procedimiento separado los contratos de Baleares y Canarias, en el que no está Ábalos pero sí Koldo García y Aldama. La declaración de Aldama en este segundo procedimiento, inicialmente prevista para este jueves, ha sido aplazada al 21 de mayo a petición de su abogado. El juez Moreno deberá resolver ahora el escrito de la defensa de Koldo García antes de proceder.