La demanda de energía en España del martes marcó la cifra de 10.146.141 MWh con respecto a los 10.127.551 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la luz pasó de 53.25 euros a 70.57 euros el MWh. Para el martes, 12 de mayo de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 126,53 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: