Clara, plataforma de gestión de pagos y gastos corporativos en América Latina, está incorporando a Sergio Legorreta como Global Head of Legal & Regulatory. Entre las empresas en las que ha colaborado se encuentran X, DiDi, Meta, Uber y Virgin.

Legorreta ha dedicado más de 30 años a asesorar la expansión y operación de negocios tecnológicos innovadores y disruptivos en América Latina. Fue socio de firmas internacionales y acompañó la entrada en México y otros mercados de la región de las principales compañías tecnológicas, siendo reconocido como uno de los pioneros del derecho de tecnología en América Latina.

Durante 16 años en Baker McKenzie, lideró las prácticas de tecnología y propiedad intelectual y participó en la creación de la práctica de fintech en México.

Como líder del área, Legorreta coordinará la estrategia legal y regulatoria de Clara en México, Brasil y Colombia, mercados con marcos legales y regulatorios distintos. Su objetivo será integrar esa perspectiva al desarrollo de productos desde su concepción, fortalecer la interlocución con las autoridades y convertir los requisitos de cada país en decisiones concretas de producto y operación.

En su nueva posición, reportará directamente a Gerry Giacomán Colyer, cofundador y CEO, y liderará la estrategia legal y regulatoria de la compañía.

El nombramiento de Legorreta se da un contexto en el que Clara recibió la autorización del SAT para lanzar Clara Fleet Card, un monedero electrónico de combustible que automatiza la facturación conforme al estándar CFDI 4.0 y facilita la deducibilidad de este gasto en México.

En Brasil, donde la compañía está regulada por el Banco Central do Brasil y cuenta con una licencia de institución de pago, el rol de Legorreta será vital para la evaluación de nuevas licencias y el avance de otros procesos de autorización en la región.

Para Gerry Giacomán Legorreta sabe cómo construir relaciones sólidas con los reguladores en mercados complejos gracias a su experiencia ayudando a algunas de las compañías tecnológicas más relevantes del mundo en su entrada y crecimiento en América Latina.

“Para Clara, contar con un líder jurídico que combine ese criterio con capacidad de ejecución será decisivo para desarrollar nuevos productos con ambición, rigor y velocidad”, agregó el CEO de Clara en un comunicado.

El nombramiento de Legorreta se da en un momento en el que Clara amplía el uso de inteligencia artificial en sus productos. El directivo suma a su perfil legal una formación en programación, una trayectoria emprendedora y el desarrollo de herramientas propias de IA aplicada al trabajo legal.