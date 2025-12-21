Las pensiones de jubilación subirán un 2,7% en 2026, pero no todos los nuevos pensionistas recibirán el incremento completo sobre su base reguladora. El factor determinante es el número de años cotizados a lo largo de la vida laboral. Quien no alcance el umbral mínimo establecido percibirá un porcentaje reducido de su pensión.

La Seguridad Social española aplica una escala progresiva que comienza en el 50% de la base reguladora para quienes acrediten 15 años cotizados y aumenta gradualmente con cada mes adicional. Llegar al 100% requiere haber cotizado durante un periodo específico que en 2026 se sitúa en 36 años y 6 meses. Por debajo de esa cifra, el porcentaje disminuye de forma proporcional.

Años cotizados: la clave para cobrar la pensión íntegra

El cálculo de la pensión de jubilación depende de dos elementos: la base reguladora y el porcentaje aplicable según los años cotizados. En 2026, el sistema exige 36 años y medio para acceder al 100% de la base. Esta cifra se mantendrá hasta final de año, cuando en 2027 aumentará a 37 años.

La escala funciona de la siguiente manera: con los primeros 15 años cotizados se obtiene el 50% de la base reguladora. A partir de ahí, se suma un 0,21% adicional por cada mes cotizado durante los siguientes 49 meses. Desde el mes 50 en adelante, el incremento es del 0,19% por cada mes adicional. Este sistema hace que cada mes de cotización cuente para acercarse al 100% de la pensión, pero quien no alcance los 36 años y medio recibirá una cuantía reducida de forma proporcional.

¿Qué ocurre si no llegas al mínimo de cotización?

La Seguridad Social establece que el periodo mínimo para acceder a cualquier pensión contributiva es de 15 años, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación. Sin embargo, cumplir este requisito básico no garantiza una pensión completa.

Un trabajador que se jubile en 2026 con solo 15 años cotizados recibirá únicamente el 50% de su base reguladora. Si ha cotizado 20 años, el porcentaje ascenderá aproximadamente al 62%. Con 30 años, rondaría el 87%. Solo al alcanzar los 36 años y 6 meses se accede al total. Esta escala convierte el tiempo cotizado en el factor decisivo para determinar la cuantía final de la prestación.

Nuevo sistema de cálculo dual a partir de enero

Además del requisito de años cotizados, en 2026 entra en vigor un cambio en el método de cálculo de la base reguladora. La Seguridad Social aplicará un sistema dual que ofrecerá dos fórmulas y seleccionará automáticamente la más favorable para el pensionista.

La primera opción mantiene el cálculo actual: se suman las bases de cotización de los últimos 25 años y se dividen entre 350. La segunda fórmula, nueva, considera las 302 bases de cotización más altas dentro de los últimos 304 meses y las divide entre 352,33. El organismo elegirá de oficio la que genere una base reguladora mayor. Este sistema beneficia especialmente a quienes tuvieron lagunas de cotización o periodos de salarios bajos, ya que permite excluir los peores meses. Sin embargo, el porcentaje final que se aplique sobre esa base seguirá dependiendo exclusivamente de los años cotizados totales.