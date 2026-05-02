La cotización del Ethereum este sábado, 2 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.707,22 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,57% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha permanecido estable. Esto sugiere que la demanda de Ethereum está aumentando, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, Ethereum registró un leve avance de 0.41%, lo que sugiere cierta estabilidad de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización retrocedió 51.75%, reflejando una rentabilidad acumulada negativa y una tendencia general bajista. En conjunto, el repunte semanal no compensa las pérdidas anuales y evidencia la volatilidad del activo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, que es del 24.89%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.08%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.