El avance de un sistema de bajas presiones provocará este sábado un cambio significativo en las condiciones meteorológicas en gran parte de España. La jornada estará dominada por cielos nubosos, precipitaciones irregulares y un descenso de las temperaturas máximas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. El fenómeno afectará con mayor intensidad a la mitad norte peninsular, donde se esperan chubascos acompañados de tormentas y episodios puntuales de granizo. Las condiciones más severas se concentrarán durante la tarde, con acumulados significativos en algunas regiones. La inestabilidad atmosférica dejará precipitaciones en buena parte del territorio, aunque con menor incidencia en el cuadrante suroeste y en zonas del sur y Cataluña, donde serán débiles y ocasionales. En contraste, el norte peninsular registrará los episodios más intensos, con tormentas localmente fuertes en áreas como Navarra, el Cantábrico, La Rioja, el norte de Aragón y sectores de Castilla y León y Castilla-La Mancha. En zonas de montaña, especialmente en el Pirineo, no se descartan nevadas débiles en cotas altas, mientras que bancos de niebla matinales aparecerán en regiones montañosas, Galicia y áreas prelitorales del Mediterráneo. En Baleares predominará la nubosidad alta sin precipitaciones, mientras que Canarias mantendrá estabilidad con cielos poco nubosos. Navarra se posiciona como uno de los puntos más afectados, con previsión de tormentas localmente muy fuertes y persistentes, acompañadas de granizo y acumulados destacados, sobre todo en la vertiente cantábrica y zonas montañosas. Un patrón similar se replicará en comunidades del norte como Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde las precipitaciones ganarán intensidad hacia las horas centrales del día. En Castilla y León, La Rioja y Aragón, los chubascos se presentarán de forma más generalizada en el norte y el este, con posibilidad de rachas de viento muy fuertes. En paralelo, el nordeste de Castilla-La Mancha también podría registrar tormentas intensas con granizo, especialmente en áreas como la Ibérica y la Alcarria. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado en la península, con excepciones puntuales en el este y sureste, donde se mantendrán estables o con ligeros ascensos. Las mínimas mostrarán leves aumentos en el centro y sur de la vertiente atlántica, mientras que en el resto del territorio no se esperan cambios significativos. El viento soplará con protagonismo en varias regiones. En el Mediterráneo y la mitad oriental predominarán componentes este y sur, con intensidad moderada y rachas muy fuertes en puntos del Cantábrico oriental, el valle del Ebro y zonas del sureste. En el resto de la península, el flujo tenderá a componente sur, con rotación hacia el oeste a lo largo del día, mientras que en Canarias se mantendrá el régimen de alisios con intensidad moderada.