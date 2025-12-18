La revalorización de las pensiones para 2026 quedó confirmada tras conocerse el dato definitivo de inflación de noviembre. El ajuste beneficiará a millones de jubilados y pensionistas en España, con un incremento general del 2,7% para las pensiones contributivas y de clases pasivas, mientras que las mínimas y no contributivas tendrán subidas superiores al IPC.

El impacto medio será de unos 570 euros más al año en la pensión de jubilación contributiva.

La actualización se enmarca en la fórmula establecida por la reforma de las pensiones, que vincula la revalorización anual al IPC medio interanual.

El Gobierno sostiene que este mecanismo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo y refuerza el sistema público de protección social.

El aumento alcanzará a 9,4 millones de personas que perciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de los beneficiarios del régimen de Clases Pasivas. La medida consolida una secuencia de incrementos que se vienen aplicando desde 2023.

¿Cuánto subirán las pensiones contributivas y qué impacto tendrá en la paga mensual?

La subida del 2,7% responde a una inflación media interanual del 2,66%, redondeada según marca la normativa. Con este ajuste, la pensión media de jubilación contributiva, situada actualmente en 1511,5 euros mensuales, pasará a 1552,3 euros.

En términos anuales, el incremento será de 571,35 euros repartidos en 14 pagas.

En el conjunto del sistema, que incluye jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente, la pensión media subirá desde 1316,7 euros hasta 1352,35 euros mensuales. Esto representa cerca de 500 euros adicionales al año para los beneficiarios.

Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social destacan que la revalorización constituye un derecho consolidado tras el Pacto de Toledo. El Ejecutivo remarca que el objetivo central consiste en evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

¿Qué pasará con las pensiones mínimas, las no contributivas y la pensión máxima?

Las pensiones mínimas y las no contributivas tendrán incrementos superiores al 2,7%. El Gobierno anticipó que las no contributivas podrían subir más de un 5%, con el fin de acercarlas a los umbrales de pobreza definidos por el INE. En ejercicios anteriores, estas prestaciones ya crecieron muy por encima del IPC general.

En el caso de la jubilación mínima contributiva con cónyuge a cargo, el Ejecutivo mantiene el objetivo de reducir progresivamente la brecha con el umbral de riesgo de pobreza.

La meta oficial apunta a que en 2027 alcance al menos los 16.500 euros anuales, lo que refuerza la protección de los hogares con menores ingresos.

Por otro lado, quienes perciben la pensión máxima también verán un aumento adicional. En 2026, la pensión máxima crecerá un 2,815%, lo que permitirá superar los 47.000 euros anuales en 14 pagas .

Este ajuste se vincula al proceso de destope progresivo del sistema y al incremento de las bases máximas de cotización, que subirán hasta situarse en torno a los 5100 euros mensuales.