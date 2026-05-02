Este sábado, 2 de mayo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 64,92 euros. El valor de apertura refleja una variación del -52,09905 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Litecoin y el euro muestra un comportamiento positivo en los últimos días consecutivos. Esto sugiere que hay un aumento en el valor del Litecoin en relación con el euro, indicando una posible recuperación o interés creciente en la criptomoneda. La evolución de Litecoin muestra una leve caída semanal del -0.17%, lo que sugiere estabilidad relativa a corto plazo; sin embargo, en el último año registra un descenso del -54.47%, reflejando una tendencia bajista marcada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la criptomoneda durante ese periodo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 11.64%, lo cual es mucho menor que la volatilidad anual del 56.14%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.