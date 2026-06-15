La tercera semana de junio estará marcada por un fuerte contraste meteorológico en España. Mientras las tormentas descargarán con intensidad en varias comunidades y podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, las temperaturas iniciarán una escalada que culminará durante el fin de semana con valores cercanos a los 40 °C en amplias zonas del país.

Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes la atmósfera se mantendrá inestable, con chubascos tormentosos en áreas del interior de la mitad norte, el centro y el este peninsular. Algunos de estos fenómenos podrán alcanzar intensidad fuerte y dejar granizo, además de rachas de viento muy intensas.

¿Qué zonas tendrán las tormentas más fuertes esta semana?

La inestabilidad continuará durante el martes, especialmente en el interior de la mitad norte y en áreas del centro peninsular. Los expertos no descartan tormentas localmente fuertes en entornos montañosos, mientras que el resto del territorio disfrutará de cielos más despejados.

¿Qué zonas tendrán las tormentas más fuertes esta semana? Shutterstock

El miércoles volverán a desarrollarse tormentas en las comunidades cantábricas y en amplias zonas de la Meseta Norte. También podrían registrarse de forma más aislada en el oeste de Castilla-La Mancha y el este de Extremadura. En estos casos, la Aemet advierte sobre la posibilidad de granizo y rachas muy intensas de viento.

Entre el jueves y el viernes persistirá el riesgo de chubascos tormentosos en sectores del interior del norte peninsular. Aunque no serán fenómenos generalizados, algunas tormentas podrán alcanzar intensidad significativa y provocar incidencias puntuales.

¿Cuándo llegará el calor más intenso y dónde hará más calor?

El ascenso de las temperaturas comenzará a consolidarse a partir del miércoles. Esa jornada ya dejará una madrugada especialmente cálida, con mínimas superiores a los 20°C en puntos del valle del Ebro, la costa mediterránea y zonas del centro y sur peninsular.

Durante el día se alcanzarán registros propios del pleno verano. Ciudades como Zaragoza y Sevilla podrían llegar a los 38°C, mientras que Badajoz y Córdoba rozarán los 39°C. Además, gran parte de la Meseta Norte, el nordeste y el centro peninsular superarán ampliamente los 34 °C.

Alerta por descuidos de bebés, niños y mascotas dentro de los autos. Fuente: Shutterstock Marc Bruxelle

De cara al fin de semana, la Aemet prevé una nueva subida térmica que podría derivar en un episodio de calor muy intenso. Los pronósticos apuntan a máximas superiores a los 35°C de forma generalizada y valores de entre 38 y 40°C en numerosas regiones.

También podrían registrarse noches tropicales e incluso tórridas, con temperaturas mínimas que en algunos puntos no bajarían de los 23 o 25 °C.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, señaló que todavía es pronto para determinar si este episodio cumplirá los criterios necesarios para ser considerado una ola de calor.