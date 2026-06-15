Confirmado | Denuncian el desahucio de una mujer de 95 años: podría terminar durmiendo en un coche

La crisis de vivienda en España vuelve a quedar en el centro del debate tras conocerse el caso de una mujer de 95 años que afronta un desahucio en Málaga junto a su familia. Según denunciaron este lunes, podrían quedarse sin techo y “sin alternativa habitacional” pese a la avanzada edad de la afectada y a sus problemas respiratorios.

La familia ofreció una rueda de prensa acompañada por representantes de Con Málaga para alertar sobre la situación. En el inmueble viven actualmente cuatro personas y, según explicaron, no disponen de recursos suficientes para acceder a otro alquiler en el mercado privado.

Denuncian el desahucio de una mujer de 95 años y su familia “sin alternativa habitacional”. La familia ha advertido de que la mujer podría verse obligada a dormir en un vehículo si no encuentran solución, según ha informado esta formación política en un comunicado.

Confirmado | Denuncian el desahucio de una mujer de 95 años: podría terminar durmiendo en un coche

La familia asegura que no se niega a pagar una vivienda social

Los afectados explicaron que llevan 18 años residiendo en la vivienda y que el procedimiento judicial comenzó hace dos años. Según detallaron, los propietarios del inmueble son personas mayores que desean regresar a Málaga para instalarse nuevamente en la casa.

La hija, Soledad Troncoso, ha asegurado que no se niegan a pagar pero necesitan una vivienda de interés social “acorde” a sus ingresos.

Han explicado que los ingresos conjuntos de la familia son de unos 1800 euros mensuales, que proceden de su salario y de las prestaciones vinculadas al cuidado de la madre mayor.

La situación económica, aseguran, les impide acceder a una vivienda alternativa en el actual mercado inmobiliario. El incremento de los alquileres y la escasez de vivienda asequible se convirtieron en uno de los principales problemas para miles de familias españolas durante los últimos años.

Qué pasará con el desahucio de la mujer de 95 años en Málaga

La familia insiste en que necesita una solución urgente antes de la fecha fijada para el lanzamiento judicial. Si no se alcanza un acuerdo, los afectados temen quedarse literalmente en la calle.

Si no se alcanza una solución antes de la fecha prevista para el lanzamiento, se ha convocado una concentración el próximo jueves en la puerta de la vivienda para intentar evitar el desahucio y reclamar una alternativa habitacional para la familia.

El caso generó repercusión política y social en Málaga debido a la vulnerabilidad de la mujer afectada y a la falta de alternativas habitacionales disponibles para familias con bajos ingresos.

La crisis de vivienda continúa agravándose en distintas ciudades españolas, especialmente en zonas donde la oferta de alquiler social sigue siendo insuficiente frente al aumento de precios y la presión del mercado inmobiliario.