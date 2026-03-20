La Agencia Tributaria ha decidido suprimir el límite de 3000 euros que anteriormente obligaba a las instituciones bancarias a reportar los cobros realizados mediante tarjeta por parte de empresarios y autónomos. Esta disposición, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, representa un cambio significativo en el control fiscal sobre profesionales y pequeños negocios en España. La modificación es parte del Real Decreto 253/2025, publicado en el mes de abril pasado, que modifica las obligaciones de información de las entidades financieras. Además de eliminar el umbral mínimo, la transmisión de esta información se verá intensificada, pasando de realizarse de manera anual a mensual. Las entidades bancarias comenzarán a enviar los primeros datos en febrero de 2026, con información correspondiente al mes de enero. “Se suprime, además el umbral de 3000 euros que acotaba la obligación informativa relativa a los cobros con tarjeta, con el fin de evitar la pérdida de información relevante”, según justifica la Administración tributaria. Con este cambio, el fisco podrá contrastar que las declaraciones de empresarios y autónomos se corresponden con sus ventas reales. La principal novedad es que los bancos y las entidades de pago deberán reportar todos los cobros, sin importar su importe, incluyendo pagos realizados mediante tarjetas, Bizum y otros sistemas de pago móvil. Hasta ahora, solo era obligatorio informar cuando las operaciones superaban los 3000 euros. Los particulares, por su parte, quedan parcialmente exentos de este control exhaustivo. Hacienda recibirá los datos de forma anual sobre movimientos con tarjetas, pero solo cuando el volumen total de operaciones supere los 25.000 euros al año. De esta forma, se prioriza el control sobre aquellas tarjetas que generen mayor impacto tributario. Para los profesionales y pequeños negocios, esto significa que cualquier cobro recibido por medios electrónicos quedará registrado en los informes mensuales de las entidades. Incluso un pago de tres o cuatro euros quedará registrado en los informes mensuales que deberán remitir los bancos. La reforma responde al auge de los pagos digitales en España. En los primeros nueve meses de 2025, el número de usuarios ha superado los 30 millones, lo que representa aproximadamente un 60% de la población española. Este crecimiento ha impulsado a Hacienda a adaptar sus mecanismos de control. Hacienda dispondrá así de información que antes llegaba solo una vez al año y que ahora se actualizará casi en tiempo real. La medida permitirá detectar con mayor rapidez irregularidades fiscales, como empresas que reciben cobros pero no presentan declaraciones trimestrales de IVA. También facilitará identificar ingresos no declarados y actividad económica irregular mediante pagos digitales.