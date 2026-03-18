De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente existen 47 millones de individuos en el mundo que sufren de Alzhéimer y otras demencias, cifra que se estima aumentará a 75 millones en el año 2030 y a 132 millones para el año 2050. La demencia, según la definición de la OMS, es un término que “engloba a diversas enfermedades, en su mayoría progresivas, que afectan la memoria, otras capacidades cognitivas y el comportamiento, interfiriendo de manera significativa en la capacidad de la persona para realizar actividades cotidianas”. Como indican las directrices del Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias (2019-2023), elaborado por el Ministerio de Sanidad, las organizaciones internacionales enfatizan la importancia de una estrategia enfocada en la reducción del riesgo y la prevención. En este contexto, la detección “precoz”, junto con “un plan de actividad física, entrenamiento cognitivo y una modificación de los hábitos dietéticos“, resulta beneficiosa para lograr un envejecimiento activo y saludable. Un estudio publicado por el “New England Journal of Medicine” reveló que los pacientes “con altos niveles en la sangre de homocisteína presentan un doble riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer“. La homocisteína es un tipo de aminoácido que está dentro de las proteínas, en particular las carnes rojas y “sus niveles aumentan cuando la dieta de las personas está compuesta principalmente de proteínas animales y de muy poca fruta y verdura". Por su parte, consumir vitamina B y ácido fólico, que están en las frutas y verduras, “pueden reducir los niveles de homocisteína, ya que la convierten en un aminoácido que no es nocivo”.