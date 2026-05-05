Este 2026-05-05, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han iniciado la jornada en el mercado español con un precio de 37.73 euros por unidad en el IBEX 35. En esta apertura, el volumen de negociación alcanzó los 9,865 títulos, lo que refleja una variación positiva del 0.69% en comparación con el cierre del día anterior. En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un comportamiento mixto con predominio de avances (6) frente a retrocesos (4), iniciando con una racha positiva, luego correcciones y un tramo final muy alternante, lo que sugiere una leve tendencia al alza con cierta volatilidad. La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha alcanzado un 20.47%, superando su volatilidad anual del 20.23%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica) y convencionales. Sus líneas de negocio principales son Generación, Distribución y Comercialización, con actividades de valor añadido a través de Endesa X (movilidad eléctrica y eficiencia); es una de las mayores utilities de la península ibérica, con millones de clientes y controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel.