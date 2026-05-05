En el cierre de la jornada del 5 de mayo de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) se han situado en 10.50 euros por unidad dentro del índice IBEX 35. Con un volumen de negociación que alcanza las 192,636 acciones, este movimiento representa una variación negativa del 0.85% en comparación con el día anterior, reflejando las fluctuaciones del mercado en el sector bancario español. La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días comenzó con un avance, encadenó cuatro retrocesos, rebotó tres jornadas y volvió a caer dos, cerrando con saldo neto negativo y sesgo bajista. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en 24.81%, un valor que resulta ser inferior al 25.87% de su volatilidad anual. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en este último período, en comparación con las variaciones más amplias que se han observado a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere un entorno más controlado y menos propenso a fluctuaciones significativas. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de haber deducido todos sus gastos, asciende a 5.79B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. CaixaBank, cotizada en el Ibex 35, tiene su sede social en Valencia y opera como banco universal en España y Portugal (a través de BPI). Se dedica a servicios financieros integrales y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros, planes de pensiones, pagos y financiación al consumo. Su línea de negocio combina banca minorista y de empresas, gestión de activos, bancaseguros (VidaCaixa), pagos y consumer finance (CaixaBank Payments & Consumer) y microfinanzas (MicroBank). Datos de interés: es líder por cuota y clientes en España, con amplia red de oficinas y fuerte canal digital (incluida imagin) y cuenta con CriteriaCaixa como accionista de referencia junto a una participación relevante del Estado.