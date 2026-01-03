El formulario S1 de la Agencia Tributaria es el requisito clave para informar a Hacienda sobre dinero en metálico superior a 10.000 euros. (Fuente: Shutterstock)

El paquete fiscal aprobado a finales de 2024 ya deja un impacto relevante en las cuentas públicas. Según la Agencia Tributaria, el paquete fiscal aportó 5443 millones de euros de recaudación en los once primeros meses del año pasado.

El objetivo del Gobierno era elevar los ingresos en torno a 8000 millones de euros, una cifra que todavía no se alcanzó. El propio informe aclara que algunas medidas no se reflejan aún en la recaudación.

Esto ocurre porque ciertos impuestos no se han liquidado o afectan a conceptos no desglosados. Aun así, el paquete fiscal muestra un efecto significativo en menos de un año.

Impuesto a la banca: uno de los pilares del paquete fiscal

Una de las medidas centrales del paquete fiscal fue el nuevo impuesto sobre los márgenes bancarios. Esta figura sustituyó al gravamen temporal aplicado en ejercicios anteriores.

En su primer año de vigencia, este impuesto aportó 1423 millones de euros, según el informe oficial de recaudación de la Agencia Tributaria.

El documento también recoge otros ingresos asociados. La subida del impuesto sobre las labores del tabaco permitió ingresar 344 millones adicionales.

Además, el nuevo impuesto sobre el líquido de los cigarrillos electrónicos generó 26 millones de euros durante el período analizado.

Cambios en el impuesto de sociedades y su impacto recaudatorio

El paquete fiscal incluyó múltiples modificaciones en el impuesto de sociedades. Varias de ellas buscaban corregir efectos tras la anulación de reformas anteriores por el Tribunal Constitucional.

Entre las medidas más relevantes figura la recuperación de los límites para compensar bases imponibles negativas. Esta decisión aportó 1696 millones de euros adicionales entre enero y noviembre.

A esto se suman 2309 millones de euros por la prórroga de la limitación a la consolidación de pérdidas en grupos societarios.

No obstante, el informe descuenta 316 millones por el aumento de la minoración por reserva de capitalización. También se restan 39 millones por la mayor deducción por donativos.

Impuestos pendientes y medidas aún sin reflejo completo

El origen del paquete fiscal está en el impuesto complementario para multinacionales, que transpone una directiva europea. Su objetivo es garantizar un tipo efectivo mínimo del 15%.

La Agencia Tributaria confirma que el paquete fiscal recaudó 5.443 millones en 11 meses.

Aunque el impuesto ya está en vigor y los modelos están aprobados, no generó ingresos todavía. El primer pago, correspondiente a 2024, se prevé para julio de 2026.

Además, el paquete fiscal derogó el gravamen temporal sobre las energéticas. Este impuesto había ingresado 1164 millones de euros en 2024, una cifra que ya no se repetirá.

Tampoco hay datos desglosados de otras medidas aplicadas, como la bajada del IVA al yogur, la subida del IRPF a grandes rentas del capital o la reducción del impuesto de sociedades para microempresas.