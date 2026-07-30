España registra una inflación del 3,5 % en julio, la más elevada en más de un año, pero su economía creció un 0,7%

La inflación en España se aceleró durante julio y alcanzó el 3,5 % interanual, tres décimas más que en junio (3,2 %), convirtiéndose en el registro más elevado desde mayo de 2024.

El incremento estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes de automoción y de la electricidad, en un contexto marcado por los cambios fiscales aplicados a los combustibles y la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Medio.

A pesar de este repunte de los precios, la economía española mantiene una sólida trayectoria de crecimiento, apoyada por el consumo de los hogares y la inversión.

Los combustibles y la energía presionan los precios

Según el dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la subida de la inflación estuvo influida por el aumento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, así como por el encarecimiento de la electricidad.

El detalle completo del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente a julio será difundido el próximo 13 de agosto, aunque el organismo ya confirmó que estos dos componentes fueron determinantes en el incremento de la tasa general.

Los cambios fiscales en los carburantes que influyeron en la inflación

Desde el 1 de julio entraron en vigor nuevas medidas incluidas en el plan de respuesta al conflicto bélico en Oriente Medio. Entre las principales modificaciones se destacan:

El IVA de los carburantes volvió al tipo general del 21 % tras finalizar la rebaja vigente desde marzo.

Se amplió la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos.

El descuento fiscal quedó fijado en: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre.

Estas medidas buscan atenuar el impacto de las tensiones internacionales sobre los precios de la energía y el transporte.

España registra una inflación del 3,5 % en julio, la más elevada en más de un año, pero su economía creció un 0,7% EFE

El Gobierno atribuye el repunte al contexto internacional

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que la guerra en Irán continúa generando presión sobre los mercados energéticos, especialmente sobre los carburantes, lo que explica buena parte del aumento de la inflación.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el plan de apoyo desplegado por el Gobierno habría contribuido a reducir la inflación en aproximadamente un punto porcentual en los últimos meses, absorbiendo más del 60 % del impacto inflacionario derivado del conflicto.

La inflación subyacente también registra un aumento

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por su elevada volatilidad, se situó en el 3 %, una décima por encima del dato registrado en junio. Por su parte:

El IPC aumentó un 0,2 % en términos mensuales.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) alcanzó el 3,8 %, dos décimas más que el mes anterior.

En términos mensuales, el IPCA descendió un 0,1 %.

La economía crece un 0,7 % en el segundo trimestre

Pese al aumento de la inflación, la economía española mantuvo un ritmo de expansión sólido entre abril y junio de 2026. El Producto Interior Bruto (PIB) creció un 0,7 % trimestral, encadenando así 24 trimestres consecutivos de crecimiento.

La demanda interna aportó 0,6 puntos al avance del PIB, mientras que la demanda externa contribuyó con 0,1 puntos. El crecimiento estuvo respaldado principalmente por el consumo de los hogares y la inversión.

Inversión, exportaciones e industria sostienen la actividad

La formación bruta de capital fijo, indicador clave de la inversión, aumentó un 0,4 % durante el segundo trimestre. Destacó especialmente el crecimiento de la inversión en productos de propiedad intelectual, que avanzó un 1,7 %. Asimismo:

Las exportaciones crecieron un 0,8 %, tras la caída del 0,6 % registrada en el primer trimestre.

Las importaciones aumentaron un 1,6 %.

La industria fue el sector con mejor desempeño, con una expansión del 1 %.

Los servicios crecieron un 0,8 %.

La construcción avanzó un 0,6 %.

La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aumentaron un 0,2 %.

En contraste, las actividades artísticas y recreativas registraron una caída del 0,3 %.