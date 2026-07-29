Preocupación mundial | Prohíben los juguetes virales “Dumpling Squishy” en cada vez mas países: los padres están preocupados

Los juguetes virales vuelven a estar en el centro de la atención. Tras el éxito de los Labubu, Sonny Angels y Sylvanian, los Dumpling Squishy se convirtieron en el nuevo fenómeno de TikTok gracias a su formato coleccionable, su efecto antiestrés y el factor sorpresa de sus cajas.

Sin embargo, una de sus versiones ha provocado una alerta de seguridad. El Gobierno de Reino Unido ordenó la retirada del modelo Squeezy Dumplings después de detectar una concentración de benceno cuatro veces superior al límite permitido para juguetes destinados al público infantil.

La medida afecta únicamente a este modelo concreto y no a todos los Dumpling Squishy comercializados, aunque las autoridades advierten de la dificultad para identificar las unidades debido a la ausencia de información sobre el fabricante, el lote o el código de barras.

Preocupación mundial | Prohíben los juguetes virales “Dumpling Squishy” en cada vez mas países: los padres están preocupados Fuente: Shutterstock Shutterstock

Reino Unido retira los Squeezy Dumplings por un “grave riesgo químico”

La Oficina para la Seguridad y los Estándares de los Productos (OPSS) del Gobierno británico anunció la retirada del mercado de los Squeezy Dumplings, un juguete fabricado en China y distribuido por Samsons Cash and Carry Ltd.

Según la autoridad británica, “el producto presenta un grave riesgo químico debido a que la capa exterior contiene una concentración excesiva de benceno (20 mg/kg)”. El organismo añade que “al inhalarse, el benceno puede causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta. La exposición a grandes cantidades también puede provocar sensación de ardor en todo el tracto digestivo e irritación cutánea. Asimismo, se requieren mejoras en el etiquetado y marcado del producto”.

Tras conocerse los resultados de los análisis, las autoridades recomendaron dejar de utilizar inmediatamente el producto, mantenerlo fuera del alcance de los niños y devolverlo al establecimiento donde fue adquirido. El distribuidor retiró las unidades que permanecían a la venta.

La retirada no afecta a todos los Dumpling Squishy: este es el modelo implicado

La alerta sanitaria no se extiende a todos los Dumpling Squishy ni a todos los juguetes antiestrés con forma de empanadilla asiática.

Las pruebas realizadas por las autoridades británicas se centraron exclusivamente en el modelo identificado como Squeezy Dumplings, uno de los numerosos clónicos que han aparecido tras el éxito del juguete viral.

El mercado se ha llenado de imitaciones bajo nombres como Mystery Dumplings, Viral Squishy Dumplings o Squeezy Dumplings, lo que dificulta conocer cuál es el fabricante original. Además, el producto retirado carece de número de lote, código de barras y una identificación clara del fabricante, complicando su trazabilidad.

La alerta también fue incorporada a Safety Gate, el sistema europeo de intercambio rápido de información sobre productos no alimentarios peligrosos.

¿Qué ocurre en España con este juguete viral?

Por el momento, no consta una retirada específica en España ni una confirmación oficial de que las mismas unidades analizadas en Reino Unido hayan llegado al mercado español.

No obstante, la normativa europea REACH, aplicable en España, establece que no se admite en juguetes ni en partes de juguetes una concentración de benceno libre superior a 5 mg/kg.

El modelo retirado en Reino Unido contenía 20 mg/kg, es decir, cuatro veces el límite permitido. De confirmarse que esas mismas unidades se comercializan en España, tampoco podrían venderse legalmente.

Actualmente, el modelo clónico sigue apareciendo en algunas plataformas de venta online y otros canales comerciales, aunque la alerta no implica que todos los juguetes similares vendidos en España presenten el mismo problema.

Qué es el benceno y por qué preocupa a las autoridades

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El benceno es una sustancia química utilizada como materia prima para fabricar plásticos, resinas, cauchos y otros productos industriales.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) lo clasifica dentro del Grupo 1, reservado a las sustancias cuyo potencial cancerígeno para las personas ha quedado demostrado con la evidencia científica disponible.

Las autoridades británicas recuerdan que la inhalación de benceno puede provocar irritación en los ojos, la nariz y la garganta. Una exposición elevada también puede causar irritación cutánea y molestias en el aparato digestivo.

No obstante, la retirada del juguete viral no significa que un contacto puntual con una de estas figuras provoque una enfermedad. El riesgo depende de la concentración, del tiempo y de la frecuencia de exposición. Precisamente por tratarse de una sustancia cancerígena, la legislación europea fija límites especialmente estrictos para los productos destinados a los niños.