Las comunidades autónomas recibirán en 2027 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta de los impuestos estatales cedidos, una cifra récord que supone un incremento del 8,1% respecto a 2026. Así lo comunicó este miércoles el Ministerio de Hacienda a los gobiernos autonómicos.

Las entregas a cuenta corresponden a tributos como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales y constituyen una de las principales vías de financiación de las comunidades autónomas para sostener los servicios públicos.

Además, Hacienda anunció que las entidades locales también alcanzarán un máximo histórico de financiación, con 31.826,43 millones de euros en entregas a cuenta para 2027.

Hacienda confirma un récord de financiación para las comunidades autónomas en 2027

El Ministerio de Hacienda informó que las comunidades autónomas percibirán 170.529 millones de euros en entregas a cuenta durante 2027. La cifra representa un aumento del 8,1% respecto al ejercicio anterior y vuelve a marcar un máximo histórico.

Si a ese importe se suma la liquidación correspondiente a 2025, una vez conocida la recaudación real de ese ejercicio, los recursos totales ascenderán a 185.593 millones de euros, un 9,1% más que en 2026. Hacienda calificó esta transferencia como “histórica”.

La comunicación se produjo el mismo día en que estaba prevista la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para votar el nuevo modelo de financiación autonómica. Sin embargo, el encuentro fue aplazado hasta el 4 de septiembre tras la solicitud de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

El Gobierno defiende la reforma del sistema de financiación y reclama reforzar el Estado del bienestar

El ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que las entregas a cuenta podrían aumentar todavía más gracias al sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno.

Según explicó, la reforma aportaría 20.975 millones de euros adicionales para los territorios. Además, recordó que continúa su tramitación parlamentaria una condonación de deuda autonómica que asciende a 83.252 millones de euros.

España volvió a pedir el apoyo de las comunidades para sacar adelante el nuevo modelo de financiación y lamentó que los gobiernos autonómicos del Partido Popular “se hayan negado a negociar hasta ahora”. También defendió que estos mayores recursos deben destinarse a fortalecer la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Hacienda transferirá más de 24.000 millones de euros a las comunidades autónomas durante julio

El Ministerio de Hacienda también informó de que las comunidades autónomas recibieron en julio 11.139 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta de 2026 para el período comprendido entre enero y junio.

A esa cantidad se sumará el 31 de julio el pago de 13.316 millones de euros por la liquidación definitiva del sistema de financiación correspondiente a 2024.

En total, el Gobierno transferirá 24.455 millones de euros durante julio. Según Hacienda, estos recursos permiten “garantizar la calidad de los servicios públicos que prestan, especialmente en el ámbito de los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y servicios sociales”.

Las entidades locales también recibirán una financiación récord en 2027

MADRID, 06/12/2025.- Acto institucional de izado de bandera con motivo del Día de la Constitución, este sábado a las puertas del Congreso de los Diputados. EFE/Borja Sánchez-Trillo Fuente: EFE Borja Sánchez-Trillo

El Ministerio de Hacienda anunció igualmente que las entidades locales percibirán 31.826,43 millones de euros en entregas a cuenta por su participación en los tributos del Estado durante 2027.

La cifra supone un incremento del 8,8% respecto a 2026. Si se añade la previsión de liquidación correspondiente a 2025, la financiación total alcanzará 33.772,7 millones de euros, un 11,5% más que este año.

Asimismo, Hacienda recordó que el importe de la liquidación definitiva de 2024 para las entidades locales asciende a 1.029,35 millones de euros, cantidad que se abonará a finales de julio. Con ello, la financiación total de las entidades locales durante 2026 llegará a 30.275,90 millones de euros.