Sánchez confirmó el fin de la emergencia nacional por los incendios en Madrid y Ávila, pero pide precaución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que, tras analizar las recomendaciones de los equipos técnicos y las propuestas presentadas por las comunidades de Madrid y Castilla y León, se ha decidido reducir al nivel 2 de emergencia los incendios que afectan a Madrid y Ávila. Esta decisión implica el fin de la situación de emergencia de interés nacional en ambos territorios.

Esta medida se suma a la adoptada el pasado martes, cuando el Gobierno central y la Junta de Castilla-La Mancha acordaron rebajar también al nivel 2 el incendio declarado en Toledo. Con ello, quedó igualmente concluida la emergencia nacional en esa provincia.

Última reunión del comité estatal por los incendios de Madrid y Ávila

Sánchez participó en Navaluenga (Ávila) en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD). Durante su intervención, explicó que la sesión celebrada este jueves ha sido la última de este órgano dentro del marco de la emergencia nacional provocada por los incendios.

Según señaló, la decisión de reducir el nivel de emergencia en Ávila y Madrid se tomó después de valorar las propuestas de la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y los responsables del operativo desplegado en las zonas afectadas.

Sánchez confirmó el fin de la emergencia nacional por los incendios en Madrid y Ávila, pero pide precaución EFE

Cambio de nivel tras la gravedad inicial de los incendios

La declaración de emergencia nacional se produjo durante la noche del jueves al viernes de la semana pasada debido a la gravedad de los incendios registrados en Ávila y en la Comunidad de Madrid. Posteriormente, el sábado, Toledo también pasó a formar parte de esta situación excepcional.

El presidente calificó la rebaja del nivel de emergencia como una “muy buena noticia” y destacó que tanto la Unidad Militar de Emergencias (UME) como el Sistema Nacional de Protección Civil continuarán trabajando sobre el terreno en Ávila y Madrid. No obstante, el control operativo de las intervenciones volverá a estar en manos de las autoridades autonómicas.

En este contexto, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a la población: “Los vecinos tienen que estar tranquilos. Se cambia el mando operativo, pero todas las capacidades de la UME y del Sistema Nacional de Protección Civil van a estar aquí”, ha subrayado y agregó: “Continuamos alerta y pendientes”.

A pesar de la mejora de la situación, Sánchez advirtió de que será necesario redistribuir parte de los recursos disponibles, ya que existen otros incendios activos en distintos puntos del país que también requieren apoyo. Entre ellos mencionó los fuegos de Zamora, León y Castellón.

Balance positivo de la gestión

El jefe del Ejecutivo valoró positivamente la aplicación de la emergencia de interés nacional en este contexto, al considerar que esta primera experiencia se ha resuelto con un “razonable éxito”. Asimismo, señaló que la coordinación entre administraciones ha alcanzado niveles de eficacia “muy elevada”.

Sánchez puso en valor la colaboración mantenida entre todas las instituciones implicadas, que actuaron, según sus palabras, “como un único equipo” frente a “este enemigo común”. Además, definió esta experiencia de cooperación como “muy gratificante”.

Llamamiento a la prudencia ante la ola de calor

El presidente recordó que España atraviesa una nueva ola de calor y pidió a la ciudadanía extremar las medidas de precaución para evitar nuevos episodios de riesgo.

En este sentido, indicó que algunos de los incendios registrados tuvieron su origen en comportamientos imprudentes, una circunstancia que, a su juicio, “nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo debemos comportarnos”. Asimismo, aseguró que este tipo de acciones “no van a quedar impunes”.

Para concluir, Sánchez insistió en la necesidad de que la sociedad y las instituciones permanezcan “estar unidos” ante los incendios, no solo para responder a las emergencias cuando se producen, sino también en las tareas de prevención y reconstrucción posteriores. Además, volvió a defender la importancia de alcanzar un pacto de Estado que permita afrontar de manera coordinada la emergencia climática.