BBVA no quiere ser menos que el resto de los bancos del Ibex 35 y volvió a pulverizar sus registros históricos en el primer semestre de este año. La entidad vasca obtuvo un beneficio atribuido de 6.051 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone un incremento del 11,1% en tasa interanual, de de los cuales 3.062 millones corresponden al segundo trimestre. Los ingresos totales del Grupo alcanzaron la cifra de 21.159 millones en el semestre, un 16,9% más en tasa interanual.

Por otra parte, anunció el lanzamiento de un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por valor de 2000 millones de euros. El primer tramo, de 1000 millones, comenzará el próximo 5 de agosto.

A diferencia de CaixaBank, que ayer en su cuenta de resultados no anunció mejoras de las previsiones, motivo por el que fue castigada por el mercado, BBVA aprovechará los buenos números para mejorar las previsiones en el presente ejercicio. Así, la entidad que preside Carlos Torres Vila, espera que la rentabilidad alcance en diciembre el 21%, noticia que los inversores premian con una subida de las acciones del 3,64% a primera hora de la tarde.

“En el primer semestre de 2026 alcanzamos unos resultados sobresalientes: el beneficio atribuido superó los 6.000 millones de euros, por primera vez, con un gran dinamismo de la actividad. De hecho, nuestra cartera de préstamos creció más de un 60% desde el final de 2020; un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa” Onur Genç, consejero delegado de BBVA.

Las causas del resultado

BBVA bate récord histórico en rentabilidad al ganar 6.51 millones y anuncia una nueva recompra de acciones por 2000 millones

La entidad vasca explicó que este resultado fue posible gracias al buen comportamiento de los ingresos recurrentes, favorecidos por el dinamismo de la actividad crediticia que incrementó su volumen en un 17,7%.

Asimismo, de enero a junio, el grupo alcanzó de nuevo cotas destacadas en rentabilidad y creación de valor para el accionista: el ROTE ascendió hasta el 22,2% y el valor contable tangible por acción más dividendos creció un 21,8% en tasa interanual.

Con el negocio bancario como motor del crecimiento, destaca, además, la buena evolución de España y México con crecimientos del 7,4% y 9,9%, respectivamente. El dinamismo de la actividad en ambos países en los últimos años, superior al del mercado, se tradujo en incrementos de cuota, hasta alcanzar el 14,15% en el caso de España y el 26,17% en el de México.

En la parte alta de la cuenta de resultados, el margen de intereses alcanzó los 15.164 millones de euros en el primer semestre, con un incremento del 18,8% interanual. La dinámica fue positiva en todas las áreas de negocio, especialmente en Turquía, México y América del Sur.

Las comisiones netas crecieron un 15,8% interanual, hasta alcanzar 4572 millones de euros, impulsadas principalmente por los medios de pago, la gestión de activos y la mayor contribución del negocio de banca mayorista (CIB). La suma del margen de intereses y las comisiones netas, que representan los ingresos recurrentes del negocio bancario, alcanzó 19.736 millones de euros (+18,1% interanual).

El resultado de operaciones financieras (ROF) tuvo un comportamiento favorable (+5,5% interanual), con una evolución positiva de todas las áreas de negocio.

Los gastos de explotación alcanzaron 8.000 millones de euros en el periodo, un 17,9% más en tasa interanual. Esa tasa de crecimiento quedaría reducida a una subida del 14,5% (inferior al crecimiento de los ingresos), si se excluyen elementos no recurrentes en los gastos generales.

Así pues, y como resultado de todo lo anterior, el margen neto alcanzó la cifra de 13.159 millones de euros, esto es un 16,2% más interanual.

Buenas noticias para los accionistas

Gracias a estos resultados, BBVA continuó generando capital de manera orgánica. El ratio CET1 cerró en el 12,90% a 30 de junio, con lo que se mantiene por encima del rango objetivo de entre el 11,5% y el 12%. Y permite, como ya se dijo, el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros, cuyo primer tramo, de 1000 millones de euros, comenzará el próximo 5 de agosto.

En cuanto al programa de recompra de acciones por cerca de 4000 millones de euros actualmente en curso, el grupo completó ya dos tramos y ejecutó prácticamente la totalidad del último tramo que inició en mayo.

Asimismo , el banco aseguró que los positivos resultados del semestre s e tradujeron también en un mayor valor para los accionistas de la entidad: el valor contable tangible por acción más dividendos alcanzó 11,06 euros, con un destacado incremento interanual del 21,8%, esto sin tener en cuenta las recompras de acciones ejecutadas en los últimos doce meses.

En cuanto a las métricas de rentabilidad, éstas registraron mejoras notables en el periodo: el ROTE alcanzó el 22,2% y el ROE, el 21,1%. Lo cierto es que BBVA ofrece una combinación única de crecimiento y rentabilidad en el mercado. De hecho, desde 2020, no sólo creció más que sus comparables en Europa y se situó a la cabeza del sector en rentabilidad, sino que fue capaz de diferenciarse cada vez más de sus competidores en ambas métricas.

La IA en el centro del Plan Estratégico

En el primer semestre de 2026, el Grupo BBVA avanzó en la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2029 y progresa en la consecución de los objetivos financieros definidos para el periodo 2025-2028.

BBVA apuesta firmemente por la inteligencia artificial como palanca clave para continuar liderando la transformación del sector. El banco cuenta con ocho iniciativas que integran la IA en toda la cadena de valor y dio un paso más en su estrategia con la creación de un marco común denominado ‘The Frame’, con el objetivo de industrializar la creación, el despliegue, la gestión y gobernanza de agentes de inteligencia artificial a escala.

Dentro de este plan de ruta, BBVA comunicó ayer una serie de cambios en el área de dirección, que incluye la financiera y el liderazgo en México. En concreto, salen de la cúpula ocho directivos y entran otros diez, todos formados en el banco.

Este movimiento en lo más alto de la estructura organizacional responde, según explicó ayer el banco , para impulsar la transformación en un entorno marcado por el profundo impacto que la Inteligencia Artificial (IA) tendrá en el negocio, en la forma de trabajar y especialmente en la experiencia que el banco ofrece a los clientes.

BBVA bate récord histórico en rentabilidad al ganar 6.51 millones y anuncia una nueva recompra de acciones por 2000 millones

Por regiones

En España, destaca el crecimiento de la inversión crediticia (+7,4% en tasa interanual), gracias principalmente al buen comportamiento de empresas y crédito al consumo y tarjetas. El beneficio atribuido alcanzó 2.172 millones de euros en el semestre, un 2,3% más interanual.

En México, la inversión crediticia aumentó un 9,9% en tasa interanual, tanto por el dinamismo del crédito a empresas como por los segmentos minoristas. Este crecimiento se trasladó al margen de intereses, que se incrementaron un 8,6% interanual. La filial azteca obtuvo un resultado atribuido de 2.979 millones de euros de enero a junio, un 8,2% más en tasa interanual.

En Turquía, destaca el crecimiento de la inversión crediticia en moneda local con un incremento del 41,6% interanual. En la cuenta de resultados, el beneficio atribuido alcanzó 532 millones de euros, un 29,1% más a tipos de cambio corrientes, gracias al buen comportamiento de los ingresos recurrentes.

En América del Sur, la actividad en el segmento mayorista hizo crecer la inversión crediticia un 14,4% interanual, con un resultado atribuido de 556 millones de euros en el primer semestre de 2026 (+33,6% interanual en euros corrientes), favorecido por la positiva evolución de los ingresos recurrentes en los principales países de la región. Argentina registró un beneficio atribuido de 73 millones de euros, Colombia, de 175 millones y Perú, de 194 millones. En cuanto a los indicadores de riesgo de la región, la tasa de mora cerró en el 4%, la de cobertura, en el 89% y el coste de riesgo, en el 2,69%.

Por último, en el área Resto de Negocios, destaca el crecimiento de la inversión crediticia, que alcanzó el 52,5% interanual, impulsada por el negocio de CIB en Estados Unidos., Europa y Asia. El beneficio atribuido alcanzó 508 millones de euros, lo que explica un incremento del 60%.