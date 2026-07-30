A sus 19 años, Lamine Yamal ya ha alcanzado la cima del fútbol tras proclamarse campeón del mundo. Más allá de sus éxitos sobre el terreno de juego, el futbolista mantiene un vínculo muy estrecho con su familia, y en especial con su tío, Abdul Abdellaoui, que lo ha criado como a un hijo.

Ese vínculo se nota en su negocio, un bar situado en el barrio de Rocafonda, en Mataró, que se ha convertido en un auténtico templo en honor a la estrella de la Selección. Preguntado por si el éxito de su sobrino le ha cambiado la vida, Abdul lo tiene claro: “Toda la vida he trabajado y no puedo dejar de trabajar. Yo a Lamine le preparo el cuscús en casa, en mi restaurante nadie le dejaría tranquilo”.

La relación de Lamine Yamal con su tío Abdul.

Cómo es el bar que su tío ha convertido en un santuario

El local, bautizado como Bar Familia LY 304 Cafetería, toma su nombre del propio futbolista: “LY” remite a Lamine Yamal y “304” al código postal de Rocafonda que el jugador reivindica en su icónica celebración. Abdul explicó que lo abrió casi por necesidad. “Quería descansar, pero la casa se me caía encima, así que decidí abrir un pequeño restaurante en el barrio”, contó al diario digital Capgròs.

Dentro, el establecimiento funciona como un homenaje permanente. Conserva la camiseta enmarcada con la que su sobrino jugó la final de la Eurocopa con España, junto a fotografías de momentos como su primer partido en la Champions, su debut con el club siendo niño o su primer gol con el primer equipo.

La carta combina comida marroquí y de barrio: kebabs, cuscús, tajín, shawarmas, pizzas y servicio de cafetería. En el negocio trabajan varios familiares, entre ellos Mohamed, primo del futbolista, convertido en influencer con más de 200.000 seguidores.

La decoración interna del bar del tío de Lamine Yamal. Google Maps

La relación de Abdul con su sobrino, Lamine Yamal

Abdul ha descrito a Lamine como alguien a quien ha visto crecer muy de cerca. “De pequeño siempre estaba en casa, lo cuidaba como a un hijo más. Para mí es eso, un hijo, y lo será toda la vida. Lo llevo en el corazón”, aseguró.

Esa cercanía explica que el año pasado acompañara al futbolista a la ceremonia del Balón de Oro en París, donde recogió el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años del mundo.

Pese a los compromisos profesionales del jugador, mantienen el contacto diario por WhatsApp. En esas conversaciones, Abdul le insiste en una rutina muy concreta. “Le recuerdo que tiene que comer bien, descansar, irse a dormir pronto porque mañana tiene partido, que tiene que estar tranquilo y mantenerse fuerte”, relató. De la estrella destaca sobre todo su juventud, y recuerda que aún es un “niño” pese a la madurez que demuestra.

Por qué Lamine sigue ligado a Rocafonda

El futbolista mantiene muy presentes sus raíces en Mataró, donde siguen viviendo muchos miembros de su familia. “Lleva Rocafonda en la sangre”, subrayó su tío sobre este barrio obrero, uno de los de mayor diversidad cultural de Cataluña, donde el jugador dio sus primeras patadas a un balón.

La familia agradece que Lamine haya dado visibilidad al barrio. “Aquí jugaba con sus primos, tenía los amigos de la infancia que todavía conserva, y siempre que puede vuelve”, contó Abdul, que resume así el efecto de su sobrino: gracias a él, “todo el mundo sabe qué es Rocafonda”. El tío reconoce, además, que nunca imaginó que llegaría tan lejos. “Ni se nos pasó por la cabeza. Lo que está haciendo es increíble”.