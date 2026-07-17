La inflación europea retrocede al 2,8 % en junio por primera vez en el año

La inflación interanual de la eurozona se ubicó en el 2,8 % durante junio, lo que representa una disminución de cuatro décimas respecto al mes anterior y marca el primer descenso registrado en 2026. La información fue confirmada este viernes por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, que ratificó así la estimación preliminar difundida a comienzos de julio.

A pesar de la desaceleración general de los precios, la energía sigue siendo el componente con mayor nivel de inflación, impulsada por el encarecimiento de los combustibles a raíz del conflicto en Oriente Medio. No obstante, Eurostat revisó a la baja en dos décimas su cálculo preliminar y situó la tasa de inflación energética en el 8,5 %, por debajo del 10,8 % registrado en mayo.

Desaceleración en todos los componentes

Durante junio, todos los segmentos que integran el índice de precios mostraron una moderación en sus incrementos. Los alimentos frescos registraron una suba del 3,1 %, frente al 4 % del mes anterior.

Por su parte, la inflación de los servicios descendió tres décimas hasta el 3,2 %. También se redujo la de los alimentos procesados, que pasó al 0,9 %, mientras que los bienes industriales no energéticos registraron la misma tasa, consolidando la tendencia de desaceleración observada en el conjunto de la economía.

Baja de la inflación subyacente

Eurostat también confirmó una reducción de la inflación subyacente, indicador que excluye los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos, y que sirve de referencia para las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Este índice cayó dos décimas en junio, al pasar del 2,6 % registrado en mayo al 2,4 %, reforzando las señales de moderación inflacionaria en la región.

La inflación europea retrocede al 2,8 % en junio por primera vez en el año EFE

Balance del primer semestre de 2026

Con los datos de junio, la eurozona pone fin a una secuencia de aumentos que se había prolongado desde comienzos de año. La inflación arrancó 2026 en el 1,7 % en enero, avanzó al 1,9 % en febrero y escaló al 2,6 % en marzo, primer mes en reflejar el impacto de la guerra en Oriente Medio.

Posteriormente, la tasa continuó acelerándose hasta el 3 % en abril y el 3,2 % en mayo, antes de retroceder al 2,8 % en junio.

España lidera la inflación entre las grandes economías

Entre las cuatro principales economías de la zona euro, España volvió a registrar la tasa de inflación más elevada, con un 3,6 %. El dato se sitúa por encima del 3 % de Italia, del 2,4 % de Alemania y del 2 % de Francia.

Además, España fue la única de estas economías que no registró una reducción de la inflación respecto de mayo. Mientras el indicador se mantuvo estable, Italia experimentó una caída de dos décimas, Alemania de tres y Francia de ocho décimas.

Los países con mayores tasas de inflación

Lituania encabezó el ranking de inflación de la eurozona en junio con una tasa del 5,4 %, seguida por Bulgaria (5,2 %), Croacia (4,2 %), Chipre (4,1 %) y Grecia (3,9 %).

También se situaron por encima del promedio de la zona euro Luxemburgo y Eslovenia (3,7 %), España (3,6 %), Eslovaquia (3,5 %), Letonia y Bélgica (3,3 %), Irlanda y Austria (3,2 %), Portugal (3,1 %) e Italia (3 %).

Por debajo de la tasa promedio del bloque monetario se ubicaron Finlandia (2,7 %), Países Bajos (2,5 %) y Alemania (2,4 %). Francia, Estonia y Malta compartieron una inflación del 2 %, figurando entre los países con menor incremento de precios dentro de la eurozona. Fuente: EFE.