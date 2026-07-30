Construirán el estadio del siglo para el Mundial 2034: estará suspendido en el cielo a 350 metros y en pleno desierto

Arabia Saudita se prepara para sorprender al mundo con uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de la historia. El NEOM Stadium, conocido como el “estadio del siglo”, formará parte del Mundial de Fútbol 2034 y se levantará a 350 metros de altura en pleno desierto, integrado en el futurista proyecto The Line dentro de la megaciudad NEOM.

Con capacidad para más de 46.000 espectadores y alimentado exclusivamente por energías renovables, representa la apuesta del Reino por transformar su economía y posicionarse como referente global en megaeventos. Aunque The Line ha enfrentado ajustes, el estadio avanza como pieza central de la candidatura saudí.

Las características únicas de este estadio de fútbol que estará a 350 metros en el aire

El estadio se construirá integrado en la estructura superior de The Line, la ciudad lineal de NEOM. Su campo de juego estará a 350 metros sobre el nivel del suelo, ofreciendo vistas panorámicas al desierto y al mar Rojo.

Construirán el estadio del siglo para el Mundial 2034: estará suspendido en el cielo a 350 metros y en pleno desierto NEON

Según el Bid Book oficial de Arabia Saudita, tendrá capacidad para 46.010 espectadores, césped híbrido y funcionará 100% con energía solar y eólica . El acceso se realizará mediante ascensores de alta velocidad y vehículos autónomos, en línea con el concepto peatonal y sin coches de The Line.

Este no será un estadio convencional: formará parte de un distrito deportivo y de bienestar, con hoteles, instalaciones universitarias cercanas y un Fan Festival. Tras el Mundial, albergará al club NEOM SC y eventos masivos durante todo el año.

Planificación y calendario del proyecto

De acuerdo al Bid Book Ejecutivo presentado a FIFA en julio de 2024 y del Reporte de Evaluación de la FIFA, las fechas previstas para la construcción del estadio en Arabia Saudita son:

Inicio de construcción : previsto para 2027.

Finalización : 2032 (dos años antes del Mundial).

Etapas del torneo: fase de grupos, octavos, cuartos de final.

Construirán el estadio del siglo para el Mundial 2034: estará suspendido en el cielo a 350 metros y en pleno desierto NEON

Vale destacar que el reino liderado por Salmán bin Abdulaziz planea 15 estadios en total (11 nuevos) distribuidos en cinco ciudades: Riad, Yeda, Al Khobar, Abha y NEOM. Entre ellos, el NEOM Stadium destaca como el más innovador.

Sostenibilidad e integración con The Line

El proyecto enfatiza la sostenibilidad. Todo el recinto operará con energías renovables, alineado con la Visión 2030 saudí. The Line, de hasta 500 metros de alto y varios kilómetros de longitud, busca ser una ciudad inteligente, car-free y ecológica.

Aunque el megaproyecto ha sufrido recortes de escala (solo una sección inicial avanzada), el estadio mantiene prioridad por su rol en el Mundial 2034.