Adif y Adif AV tienen previsto completar al cierre de este año una inversión quinquenal de 24.100 millones de euros, que comenzó en 2022 y de la que aproximadamente la mitad ya estaba ejecutada a finales de 2024, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, y la otra mitad debía realizarse entre 2025 y 2026.

Estas inversiones incluyen el impulso de cientos de actuaciones en marcha y programadas para renovar la red convencional y sus estaciones y completar el desarrollo de la mayor red de alta velocidad de Europa.

Así lo refleja el Programa de Actividad de Adif y Adif AV 2022-2026, actualizado en 2024, documento que presenta la ‘foto fija’ de las inversiones para consolidar el ferrocarril como eje de la movilidad sostenible para los traslados de proximidad y larga distancia de viajeros, y para que cada vez más mercancía se suba al tren.

La mayor red de alta velocidad de Europa

Más de la mitad de la inversión de Adif y Adif AV para estos cinco años (12.108 millones euros) está destinada a la red convencional, Cercanías y mercancías, importe que supera así al de la alta velocidad.

Además, se trabaja en la renovación y modernización de los diversos corredores de líneas de ferrocarril convencional y en la renovación de sistemas de señalización, electrificación y comunicaciones de la red.

Respecto a Adif AV, su previsión es invertir otros 12.000 millones entre 2022 y 2026 para continuar ampliando la red de alta velocidad y reforzar la actual, que, con 4.000 kilómetros, es la mayor de Europa. De ellos estaban ejecutados unos 7.000 millones al cierre de 2024.

España refuerza su liderazgo ferroviario con 24.100 millones de inversión hasta 2026.

El documento de Adif destaca, entre otras, la “importante apuesta por la modernización de la red en servicio, especialmente con la renovación integral de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

Estas inversiones tienen la financiación garantizada, ya que, además de las aportaciones fijadas en el convenio con el Estado, cuentan con el respaldo de Europa mediante aportaciones de fondos europeos (total de 1.375 millones en el periodo) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (más de 4.000 millones de euros).

Fuente: EFE