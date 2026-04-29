La Seguridad Social de España ha confirmado que las familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) dejarán de percibir esta ayuda si no cumplen con la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el plazo correspondiente. Este requisito se mantiene como una condición indispensable para conservar la prestación. La presentación anual de la renta forma parte de las obligaciones de las personas beneficiarias durante todo el tiempo en que perciben el IMV. El incumplimiento de esta exigencia puede derivar en la suspensión o extinción de la ayuda, incluso si se cumplen el resto de condiciones económicas y sociales. El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o forman parte de una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades. Se configura como un derecho subjetivo a una prestación económica dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Además, busca mejorar las oportunidades de inclusión social y laboral de sus beneficiarios y actúa como una red de protección que facilita el paso desde una situación de exclusión hacia la participación en la sociedad. El IMV está destinado a personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia y que no disponen de los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Para determinar quién puede acceder a esta prestación, se tiene en cuenta la capacidad económica de la persona solicitante o del conjunto de la unidad de convivencia, considerando los ingresos y rentas de todos sus miembros. Para acceder y mantener el Ingreso Mínimo Vital, es necesario cumplir una serie de requisitos tanto en el momento de la solicitud como durante todo el tiempo de percepción de la ayuda. Estos son los siguientes: Dentro de estas obligaciones, la presentación anual de la declaración del IRPF es un requisito clave y obligatorio. Las personas titulares del IMV deben presentar cada año su declaración de la renta. No cumplir con este trámite en plazo puede suponer la pérdida de la prestación, ya que es una condición esencial para acreditar la situación económica y mantener el derecho a la ayuda.